Le Vietnam et la Malaisie veulent approfondir leur partenariat stratégique global

Dans l'après-midi du 6 août à Hanoï, le Premier ministre Lê Minh Hung a reçu l'ambassadeur de Malaisie au Vietnam, Tan Yang Thai, venu lui faire ses adieux à l'occasion de la fin de son mandat.

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Photo : VNA/CV

Le chef du gouvernement a félicité l'ambassadeur pour l'accomplissement de sa mission durant plus de trois années au Vietnam. Il a salué sa contribution importante au développement global et harmonieux de la coopération bilatérale dans tous les domaines, en particulier à l'élévation des relations entre les deux pays au niveau de Partenariat stratégique global en novembre 2024.

Il a souligné que la coopération économique constituait le principal moteur des relations bilatérales. La Malaisie est actuellement le troisième partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN et le dixième investisseur parmi les 154 pays et territoires investissant au Vietnam.

Il a proposé aux deux parties d'ouvrir davantage leurs marchés respectifs, notamment pour les produits agricoles, aquatiques, agroalimentaires, les composants électroniques et les matériaux de construction, afin de porter rapidement les échanges commerciaux bilatéraux à 20 milliards de dollars.

Il a également invité la Malaisie à investir dans le développement de l'industrie halal au Vietnam, notamment à travers le renforcement des capacités, l'élaboration de normes communes de certification halal et la reconnaissance mutuelle entre les centres nationaux de certification halal. Il a par ailleurs appelé à une coopération étroite pour promouvoir le projet trilatéral associant le Vietnam, la Malaisie et Singapour sur le transport transfrontalier d'électricité produite par l'éolien offshore.

Le Premier ministre a salué le rôle joué par l'ambassadeur dans le renforcement de la coopération entre les deux pays au sein des forums régionaux et internationaux, tout en souhaitant que les deux parties continuent à se soutenir mutuellement dans les cadres multilatéraux tels que l'ASEAN, les Nations unies, l'APEC et l'OMC.

Il a exprimé le souhait que Tan Yang Thai, dans ses nouvelles fonctions, continue de contribuer activement au développement des relations bilatérales et favorise l'adoption rapide du Programme d'action destiné à mettre en œuvre le Partenariat stratégique global entre les deux pays.

De son côté, l'ambassadeur Tan Yang Thai a affirmé que la Malaisie attachait une grande importance à ses relations avec le Vietnam et souhaitait les approfondir davantage, en particulier dans les secteurs présentant un fort potentiel, tels que le pétrole et le gaz, l'agriculture, l'éducation et la formation, la transformation numérique, la cybersécurité ainsi que les sciences et les technologies.

Il s'est déclaré convaincu que les deux pays contribueraient de manière significative au renforcement de l'unité et du développement de l'ASEAN, ainsi qu'au règlement des différends par des moyens pacifiques et conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS).

Enfin, Tan Yang Thai a exprimé sa profonde gratitude aux dirigeants du Parti, de l'État, du gouvernement ainsi qu'aux ministères et organismes vietnamiens pour leur soutien tout au long de son mandat, affirmant qu'il continuerait à œuvrer au renforcement de la coopération et de l'amitié entre le Vietnam et la Malaisie.

VNA/CVN