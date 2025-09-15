Jeux vidéo

“Roblox" accepte les mesures de protection des enfants en Australie

La plateforme américaine de jeux vidéo en ligne "Roblox" a accepté de vérifier l'âge des utilisateurs pour protéger les enfants d'éventuels prédateurs adultes en Australie, a déclaré lundi 15 septembre l'organisme de surveillance en ligne du pays.

Le site populaire, qui permet aux joueurs de créer leurs propres jeux, s'est engagé à introduire de nouvelles mesures d'ici la fin de 2025, a déclaré la commissaire à la sécurité en ligne Julie Inman Grant.

L'Australie a été à la pointe des efforts mondiaux pour prévenir les préjudices sur Internet, en introduisant une interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les enfants de moins de 16 ans et d'autres mesures axées sur la protection des enfants.

Le régulateur a déclaré que "Roblox", basé à San Mateo en Californie, avait agi après que les autorités ont soulevé des inquiétudes concernant les risques pour les enfants face à d'éventuels prédateurs adultes et la conformité de la plateforme avec les codes et normes de l'industrie australienne.

"Nous savons que lorsque des plateformes populaires auprès des enfants émergent, elles deviennent également populaires auprès des prédateurs adultes cherchant à les exploiter," a déclaré Julie Inman Grant.

"+Roblox+ ne fait pas exception et est devenu une cible prisée des pédophiles cherchant à manipuler les enfants".

La plateforme de jeux a promis une série de mesures, notamment désactiver les chats directs en Australie sauf si les utilisateurs ont leur âge estimé, tout en empêchant les adultes de dialoguer avec des enfants de moins de 16 ans.

Possibilité d'imposer des sanctions

"Nous partageons la mission de la Commission de la sécurité en ligne visant à protéger les enfants, tout en maintenant notre vision à long terme de connecter les gens avec optimisme et courtoisie," a déclaré un porte-parole de "Roblox".

Julie Inman Grant a déclaré avoir collaboré avec "Roblox" pendant plusieurs mois, en rencontrant son conseiller juridique principal et son responsable de la sécurité pour exposer ses préoccupations.

Le régulateur a introduit un certain nombre de règles qui entreront en vigueur en Australie dans les mois à venir afin de protéger les enfants des contenus "légaux mais atroces", y compris la pornographie en ligne et les chatbots IA capables de conversations sexuellement explicites.

Une interdiction d'inscription pour les moins de 16 ans sur des réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, YouTube et X entrera en vigueur en décembre.

"Nous souhaitons que les plateformes considèrent la sécurité comme un plafond élevé plutôt qu'un seuil minimal, avec des entreprises faisant plus que le strict minimum," a déclaré la commissaire à la sécurité en ligne dans un communiqué.

Elle a promis de surveiller la mise en œuvre des engagements de "Roblox", notant qu'elle disposait d'une série de pouvoirs d'application en vertu de la loi australienne, y compris la possibilité d'imposer des sanctions allant jusqu'à 49,5 millions de dollars australiens (28 millions d'euros).

"Bien que je salue les engagements de +Roblox+ en matière d'amélioration de la sécurité, j'encourage également les parents et les tuteurs à rester vigilants et à soutenir activement les enfants dans leur navigation en ligne en toute sécurité," a-t-elle déclaré.

