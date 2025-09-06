Le jeu vidéo "Roblox" contrôlera l'âge de ses utilisateurs d'ici fin 2025

L'éditeur du jeu vidéo américain "Roblox", régulièrement accusé de ne pas suffisamment protéger ses plus jeunes joueurs, a annoncé qu'il allait mettre en place dans les prochains mois une vérification de l'âge de tous ses utilisateurs.

>> "Minecraft" : le jeu vidéo phénomène qui veut casser des briques au cinéma

>> Minecraft, le film réussit le meilleur démarrage de l'année au box-office

>> Touché par la hausse des prix, le jeu vidéo devient-il un produit de luxe ?

>> Nintendo affirme avoir vendu 3,5 millions de consoles Switch 2 dans le monde en quatre jours

>> Gamescom : l'éditeur Kepler sur orbite avec les succès de "Expedition 33" et "Rematch"





Photo : AFP/VNA/CVN

"D'ici la fin de l'année", "Roblox" va "étendre l'estimation de l'âge à tous les utilisateurs qui accèdent à nos fonctionnalités de communication", a écrit le responsable de la sécurité de la plateforme, Matt Kaufman, dans un post de blog.

Il souhaite ainsi "limiter les communications entre adultes et mineurs, sauf s'ils se connaissent dans la vie réelle".

L'éditeur Roblox Corporation compte allier des "technologies d'estimation de l'âge à partir du visage", "une pièce d'identité" et "le consentement parental vérifié" pour "déterminer l'âge d'un utilisateur de manière plus précise qu'en se basant simplement sur les informations saisies lors de la création d'un compte", a-t-il détaillé.

Jeu vidéo en ligne extrêmement populaire chez les enfants et les adolescents, "Roblox" est fréquenté par près de 100 millions de joueurs chaque jour.

Selon Roblox Corporation, les moins de 13 ans représentaient près de 40% de ses utilisateurs en 2024.

Ces dernières années, le jeu a été régulièrement pointé du doigt pour ne pas suffisamment protéger les plus jeunes.

En août, la procureure générale de l'État américain de Louisiane a déposé plainte contre la plateforme, l'accusant de faciliter la distribution de contenus pédopornographiques et l'exploitation des mineurs.

En 2024, le fonds d'investissement spéculatif Hindenburg Research a publié une note de recherche très critique de la gestion de "Roblox", qualifiant le jeu de "repaire abominable de pédophiles".

Des accusations rejetées par Roblox, qui a toutefois annoncé ces derniers mois de nouvelles fonctionnalités pour renforcer le contrôle parental et mieux labelliser les contenus créés par les utilisateurs dans le jeu.

Cette annonce intervient également dans un contexte de durcissement autour de la vérification de l'âge des internautes à travers le monde.

Au Royaume-Uni, les sites web, réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos doivent désormais mettre en œuvre des contrôles stricts de l'âge pour empêcher les mineurs d'accéder à des contenus inappropriés, dans le cadre de la loi Online safety act.

Plusieurs pays européens, dont la France, ont également annoncé tester un nouvel outil dans les prochains mois pour s'assurer de l'âge des utilisateurs qui souhaiteraient accéder à du contenu en ligne réservé aux adultes.

AFP/VNA/CVN