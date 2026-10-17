L'association qui restaure L'Hermione cherche 2,2 M d'euros pour boucler son plan de redressement

L'association engagée depuis cinq ans dans la restauration coûteuse d'une réplique de L'Hermione, frégate qui emmena au XVIII e siècle le marquis de La Fayette soutenir les insurgés américains, cherche un peu plus de deux millions d'euros d'ici avril pour boucler son plan de continuité.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Placée en redressement judiciaire depuis septembre 2025, l'association Hermione-La Fayette a bénéficié récemment d'un nouveau délai supplémentaire de six mois, jusqu'au 14 avril prochain. Le tribunal judiciaire de La Rochelle devra alors définitivement trancher entre l'adoption de ce plan ou la liquidation judiciaire de l'association.

"Pour être certains que le plan de redressement soit adopté, il faut lever 2,2 millions d'euros soit 1,5 million pour reprendre une tranche de travaux et 700.000 euros pour la maintenance courante du navire", a déclaré sa directrice générale Emilie Beau, lors d'une conférence de presse à Bordeaux.

Le coût total des travaux de grand carénage du trois-mâts engagés en 2021 en raison de la présence de champignons, aujourd'hui traités selon plusieurs responsables, s'élevait initialement à 10 millions d'euros.

Il manque toujours 5 millions d'euros pour "terminer les travaux de la coque", donc après la nouvelle tranche comprise dans le plan de redressement, "il restera 3,5 millions d'euros à trouver pour la restauration du bateau", a précisé Mme Beau.

"Plus le chantier s'étire, plus son coût est lourd. Il y a urgence à reprendre les travaux", a-t-elle insisté.

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans le cadre de ce plan de redressement, l'association cherche aussi à renégocier son passif qui s'élève à environ 5,7 millions d'euros, selon elle.

La structure, qui a déjà reçu 19 millions d'euros de subventions publiques depuis la genèse du projet dans les années 1990, essaye d'attirer des financements privés.

Elle a conclu un partenariat avec un cabinet de fiducie, outil financier qui "permet de sanctuariser un flux de financement sans que le passif puisse grignoter voire dévorer tout ce financement", a précisé Thibault Soleilhac, président de Hetys Fiducie. "Les fonds seront exclusivement fléchés vers les travaux de reconstruction".

Trois entreprises ont déjà donné leur accord et l'association continue à chercher des financeurs aux États-Unis, où un donateur vient de s'engager à verser "plus de 100.000 dollars", selon Mme Beau.

L'association espère achever en 2029 les travaux du bateau pour qu'il redevienne flottable et puisse sortir du port de Bayonne, où il est en cale sèche depuis l'automne 2021.

AFP/VNA/CVN