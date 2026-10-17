L'artiste américaine Jenny Holzer anime la façade du musée d'Orsay

Des phrases d'artistes et d'écrivains célèbres sont projetées sur toute la façade du musée d'Orsay à Paris à partir de dimanche 18 octobre pour marquer le début de l'exposition de l'Américaine Jenny Holzer, célébrée pour ses oeuvres monumentales.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Chaque soir, de 19h00 à 23h00, jusqu'au 22 octobre, des fragments de textes pourront se lire sur la façade de l'ancienne gare et se refléter dans la Seine.

Jenny Holzer "est l'une des plus grandes artistes vivantes", affirme la présidente du Musée d'Orsay, Annick Lemoine, en se félicitant que son établissement, spécialisé dans l'art du XIXe siècle, "s'ouvre de plus en plus à l'art contemporain".

Depuis les années 1990, Jenny Holzer, âgée de 76 ans, s'est faite connaître avec ses projections lumineuses à grande échelle sur des sites historiques, comme à Florence, Rio ou New York.

Photo : AFP/VNA/CVN

Pour projeter sur la façade du musée d'Orsay, elle a sélectionné près de 250 extraits issus des écrits de 34 auteurs du XIXe siècle, qui pourront se lire, en caractères géants, de l'autre rive de la Seine.

"J'ai débuté comme artiste de rue, et je continue d'offrir ce que je fais à quiconque veut bien regarder", explique Jenny Holzer, qui a présenté vendredi 16 octobre son projet.

Parallèlement, l'exposition "J'ai vu" présente jusqu'au 21 février une sélection de ses oeuvres disséminées dans les salles du musée. 17 bancs sculptés dans le marbre "entrent en dialogue" avec des peintures de Pierre Bonnard, Gustave Courbet ou Berthe Morisot "qu'elle a sélectionnées", explique Nicolas Gausserand, co-commissaire de l'exposition.

Un banc porte ainsi une phrase de Camille Claudel, "Je suis impuissante à vous préserver du mal que je vois", en face de la célèbre sculpture d'Auguste Rodin, "La porte de l'enfer".

Soucieuse d'offrir aux visiteurs "une expérience artistique, physique et intellectuelle", l'exposition réunit au total plus de 750 textes signés par 73 auteurs, dont une bonne partie peuvent être lus sur une installation LED qui traverse quatre salles des collections du musée.

AFP/VNA/CVN