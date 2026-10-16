Stevie Wonder enflamme Paris avec Lenny Kravitz en guest star

Le musicien de légende Stevie Wonder a célébré mercredi soir 14 octobre les 50 ans de son album culte Songs in The Key of Life avec un show parisien de près de trois heures ponctué par l'arrivée surprise de Lenny Kravitz.

>> Rap : en route pour les Victoires et l'Accor Arena, L2B garde "les pieds sur terre"

>> La jeune cheffe d'orchestre Alizé Léhon, talent à suivre

>> Taylor Swift annonce un morceau sur la bande originale du nouveau Toy Story

>> Musique : Aupinard et Camille Yembe en lice pour le Prix Joséphine

Photo : AFP/VNA/CVN

Devant une Accor Arena de Bercy incandescente, les deux stars ont clos le concert par une version XXL de "Superstition", un des innombrables hits de Stevie Wonder qui ne s'était plus produit dans la capitale française depuis près de 20 ans.

À 76 ans, le pianiste américain, compositeur et chanteur de génie, a entamé en Europe une tournée célébrant le demi-siècle de "Songs in The Key of Life", le double album qui l'installa au Panthéon de la musique et renferme quelques-uns de ses plus gros succès ("Pastime Paradise", "As", "Another Star", "Sir Duke", "I Wish"...).

Entouré d'une trentaine de musiciens, dont une section de cordes, et de choristes, Stevie Wonder a revisité cet opus qui navigue entre funk, soul, jazz-rock et pop et a inspiré des générations d'artistes.

"J'essaie de rivaliser avec (...) +Songs in The Key Of Life+, cela semble musicalement blasphématoire de dire quelque chose comme ça mais pourquoi ne pas prendre ça comme modèle ?", déclarait ainsi en 2005 le rappeur Kanye West.

Sur la scène de l'Accor Arena, en duo avec une harpiste ou au milieu de son armada de cuivres et de claviers, Stevie Wonder a montré que sa voix avait survécu aux ravages du temps et s'est autorisé une petite sortie politique avant d'entonner "Isn't She Lovely", composé après la naissance de sa fille Aisha en 1975.

"Nous allons célébrer les enfants du monde. C'est la raison pour laquelle nous aimerions dire aux dirigeants des différentes nations d'arrêter leurs conneries", a-t-il déclaré, ajoutant : "Je n'ai pas besoin de citer des noms, vous savez de qui je parle."

"S'ils veulent s'asseoir et discuter de la manière dont une nation doit être dirigée, qu'ils s'adressent à Stevie !", a-t-il ensuite plaisanté.

Après Paris, Stevie Wonder se produira notamment en Allemagne et au Royaume-Uni avant des dates aux États-Unis à partir de la mi-novembre.

AFP/VNA/CVN