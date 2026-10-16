La chanteuse Angèle présente Instinct à Paris, un troisième album "très intime"

Un opus "très intime et très personnel" : la chanteuse belge Angèle a dévoilé en avant-première jeudi soir 15 octobre à Paris son nouvel album, Instinct , qui sort vendredi 16 octobre et marque un tournant musical dans la carrière de l'artiste.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"C'est l'album le plus honnête, le plus proche de ce que je voulais", a déclaré la star francophone devant des médias lors d'une session d'écoute organisée par Spotify à La Géode, lieu sphérique parisien qui rappelle la boule-miroir présente sur la couverture de l'album.

Angèle, devenue célèbre pour ses tubes "Tout oublier" ou "Balance ton quoi", a expliqué avoir eu envie de "montrer l'amour sous toutes ses formes".

Composé de 13 titres, ce troisième album, créé en presque trois ans, inclut des notes vocales d'amis, des bruits de ville, des conversations volées.

"Y a un côté patchwork, journal intime", explique la chanteuse belge.

Elle y aborde notamment sa difficile relation avec son père, Marka, lui aussi chanteur, dans son titre "Je sais".

À 30 ans, Angèle s'essaie à des styles musicaux encore peu explorés dans "Brol" (2018) et "Nonante-Cinq" (2021), ses deux premiers opus qui ont fait d'elle une artiste majeure de la scène francophone.

Baigné d'influences électro voire techno, "Instinct" propose des collaborations avec des figures de la French Touch comme le duo Justice ("What you want") et le musicien SebastiAn, mais aussi le groupe belge de rock-électro Soulwax et la compositrice américaine Caroline Polachek.

Angèle doit célébrer vendredi à Bruxelles la sortie de son album lors d'un évènement gratuit ouvert au public. Plusieurs artistes de la scène électro sont attendus à ses côtés, dont la DJ Amélie Lens et Sébastien Tellier.

L'interprète de "Fever" (avec Dua Lipa) a prévu de se lancer dans une grande tournée à partir de mars, qui passera par Paris, Bruxelles, New York ou Berlin.

AFP/VNA/CVN