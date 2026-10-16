Diminué, Mike Leigh adorerait pouvoir encore réaliser "une centaine de films"

Le réalisateur britannique de 83 ans Mike Leigh a dit jeudi 15 octobre regretter de ne pas pouvoir encore faire " une centaine de films " en raison de ses problèmes de santé, lors de la première de son dernier film "Tender Loving Care" à Londres.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Mike Leigh est atteint de myosite, une maladie auto-immune affectant les muscles, et se déplace avec une canne.

"C'est uniquement en raison de mon problème de santé qui rend certaines choses difficiles que je ne peux pas en faire davantage, sinon, j'adorerais réaliser une centaine de films supplémentaires", a-t-il déclaré sur le tapis rouge du London Film Festival avant la projection du film.

"D'un point de vue purement pratique, cela ne sera peut-être pas possible", a ajouté le réalisateur de "Secrets et Mensonges" et "Vera Drake".

Comédie dramatique, "Tender Loving Care" raconte l'histoire d'Amy (Kate O'Flynn) et Rosie (Alice Bailey Johnson), deux amies trentenaires qui travaillent comme assistantes sociales auprès de personnes vulnérables. À travers elles, et à travers les parents âgés d'Amy, Mike Leigh évoque la compassion et la nécessité de soutenir les autres dans une société de précarité.

Le mois dernier, le film a remporté la Concha de Oro, premier prix du Festival de cinéma de Saint-Sébastien (Espagne), le prix du meilleur scénario, et l'actrice Kate O'Flynn a raflé la Concha d'argent de la meilleure interprétation.

L'actrice Alice Bailey Johnson a dit avoir "le cœur brisé" à l'idée que cela puisse être la dernière œuvre du pilier du cinéma social britannique.

"Mais si c'est le cas, alors je ne peux exprimer à quel point je me sens honorée d'y avoir participé", a-t-elle déclaré avant la projection.

AFP/VNA/CVN