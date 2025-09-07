Ouverture du Forum des médias et des think tanks du Sud global 2025 au Yunnan

Le Forum des médias et des think tanks du Sud global 2025 s'est ouvert samedi 6 septembre à Kunming, capitale de la province du Yunnan, dans le Sud-Ouest de la Chine.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'événement a rassemblé environ 500 participants provenant de plus de 260 médias, groupes de réflexion, agences gouvernementales et organisations internationales de 110 pays et régions.

L'Initiative pour la gouvernance mondiale, récemment proposée par la Chine, fournit des orientations importantes pour que les pays du Sud global réforment conjointement le système de gouvernance mondiale, a déclaré Hu Heping, chef adjoint du Département de l'information du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), lors de son discours à la cérémonie d'ouverture.

M. Hu s'est dit optimiste quant au fait que le forum renforcera la communication et les échanges entre les médias et les groupes de réflexion, aidant ainsi les pays du Sud global à consolider leur coopération dans un contexte de transformations mondiales et à construire ensemble un meilleur avenir.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Fu Hua, président de l'Agence de presse Xinhua, a affirmé dans son discours qu'en tant qu'agence de presse nationale chinoise et organisation mondiale d'information, Xinhua était prête à travailler avec toutes les parties pour raconter comment les dirigeants des pays du Sud global guident et promeuvent la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité.

Il a souligné l'importance de renforcer la recherche et la diffusion d'idées importantes et de tirer parti des mécanismes d'échange multilatéraux, pour exploiter pleinement le potentiel du discours et de mobiliser les forces motrices du développement et de la prospérité du Sud global.

Les médias et les think tanks du Sud global doivent explorer les possibilités de coopération dans des domaines tels que le renforcement du partage d'informations, la promotion des échanges de personnel et la diffusion efficace des récits du Sud global, a déclaré Khamphan Pheuyavong, membre du Secrétariat du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL), chef de la Commission de la propagande et de la formation du Comité central du PRPL et président du Conseil théorique du Comité central du PRPL, lors de la cérémonie d'ouverture.

Dans une allocution vidéo diffusée lors de la cérémonie d'ouverture, Melissa Fleming, sous-secrétaire générale des Nations unies chargée de la communication mondiale, a appelé à des efforts conjoints pour renforcer la durabilité mondiale et les échanges interculturels, rétablir l'équilibre de l'écosystème mondial de l'information et intégrer l'intégrité dans la sphère publique en ligne.

Le forum, qui se tiendra jusqu'à mardi prochain 9 septembre, est co-organisé par l'Agence de presse Xinhua, le Comité provincial du PCC pour le Yunnan et le gouvernement populaire de la province du Yunnan.

Xinhua/VNA/CVN