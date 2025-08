L'ASEAN va signer un protocole d'accord sur la mise en œuvre du réseau électrique régional

Le vice-Premier ministre malaisien, Datuk Seri Fadillah Yusof, a déclaré que le protocole d'accord définirait une feuille de route pour le réseau électrique de l'ASEAN (APG), incluant l'harmonisation des normes et des réglementations, ainsi qu'un modèle économique pour les échanges énergétiques transfrontaliers entre les États membres. Datuk Seri Fadillah Yusof, qui est également ministre de la Transition énergétique et de la Transformation de l'eau, a déclaré que l'ASEAN discutait depuis longtemps de l'APG. Lors de sa coprésidence de la réunion des ministres de l'Énergie à Vientiane l'année dernière, les États membres ont convenu de réexaminer l'initiative et de veiller à ce que l'APG devienne une priorité. Il a exprimé l'espoir que le protocole d'accord actuel se transforme en accord formel, marquant ainsi une étape importante vers la mise en œuvre de l'APG.

VNA/CVN