Russie : panache de cendres de plusieurs kilomètres au-dessus d'un volcan au Kamtchatka

"Aucune localité ne se trouve sur la trajectoire du nuage de cendres et aucune retombée de cendres n'a été signalée dans les zones habitées. Aucun groupe touristique enregistré ne se trouve actuellement à proximité du volcan", a déclaré l'antenne locale du ministère des Situations d'urgence sur sa chaîne Telegram. Le volcan a été placé sous alerte aérienne de niveau orange, indiquant un risque élevé d'émissions de cendres ainsi que des risques potentiels pour l'aéronautique. L'activité éruptive s'est intensifiée lundi 4 août, lorsque l'antenne locale du Service de géophysique de l'Académie des sciences russe a détecté quatre panaches de cendres distincts émis par le volcan Klioutchevskoï, dont le plus haut a atteint neuf kilomètres d'altitude. Les autorités ont mis en garde contre la possibilité persistante d'émissions de cendres atteignant entre six et dix kilomètres sur plusieurs volcans actifs de la région.

Xinhua/VNA/CVN