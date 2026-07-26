L'armée américaine suspend ses frappes contre l'Iran

L'armée américaine a suspendu ses frappes contre l'Iran, selon les médias locaux, bien que les explications divergent quant à cette suspension.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

CNN a cité une source du Pentagone affirmant que les opérations étaient "en suspens", sans préciser pour quelle durée. CBS News, citant deux sources régionales, a indiqué que Washington avait suspendu les attaques afin de ne pas perturber la visite d'une délégation omanaise à Téhéran pour des pourparlers sur la réouverture du détroit d'Ormuz.

Par ailleurs, le New York Times a rapporté que le président Donald Trump avait mis de côté ses projets d'escalade brutale après que de hauts conseillers l'avaient alerté de la diminution des stocks de la défense aérienne américaine. Le chef d'état-major interarmées, Dan Caine, a averti que la reprise d'opérations à grande échelle pourrait épuiser les intercepteurs dont dispose le Commandement central américain, a-t-il précisé.

Les États-Unis ont tiré plus de 1.200 missiles intercepteurs Patriot, chacun ayant coûté plus de quatre millions de dollars.

Xinhua/VNA/CVN