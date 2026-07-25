Israël - États-Unis

Conflit au Moyen-Orient : Nétanyahou rencontrera Trump à la Maison-Blanche mardi

Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou rencontrera mardi 28 juillet le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche, a annoncé vendredi 24 juillet son bureau.

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Photo : AFP/VNA/CVN

M. Nétanyahou assistera également aux funérailles du sénateur Lindsey Graham mardi 28 juillet à Washington, selon ce communiqué, qui précise qu'il partira pour Washington lundi 27 juillet.

Cette visite survient dans un contexte d'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran. La chaîne de télévision israélienne Kan TV News, citant des responsables israéliens, a indiqué que l'État hébreu était prêt à attaquer l'Iran, si Donald Trump l'y autorise.

Selon des sources israéliennes, l'État hébreu souhaite l'approbation de M. Trump pour frapper des cibles en Iran qui n'ont pas encore été frappées par ses forces aériennes lors des conflits précédents, par exemple des infrastructures énergétiques.

Xinhua/VNA/CVN