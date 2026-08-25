La viande de poulet transformée vietnamienne fait son entrée officielle sur le marché sud-coréen

La société C.P. Vietnam a officiellement exporté le 25 août le premier lot de viande de poulet transformée du Vietnam vers la République de Corée, marquant une nouvelle étape dans l’ouverture des débouchés pour les produits avicoles vietnamiens sur les marchés à haut niveau d’exigence.

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La cérémonie d’annonce de cette première exportation s’est tenue au complexe d’élevage et de transformation de poulets destinés à l’exportation CPV Food Binh Phuoc, dans la province de Dông Nai, plus de quatre mois après l’ouverture officielle du marché sud-coréen aux produits vietnamiens de viande de poulet transformée.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit non seulement du premier lot exporté par C.P. Vietnam vers la République de Corée, mais également de la première fois que de la viande de poulet transformée vietnamienne est officiellement exportée vers ce marché.

Le directeur général de C.P. Vietnam, Pawalit Ua-amornwanit, a souligné que cette exportation constituait non seulement une opération commerciale, mais aussi un engagement de l’entreprise à fournir des produits de qualité et stables, répondant aux exigences de plus en plus élevées des consommateurs vietnamiens et internationaux.

Selon lui, l’accès au marché sud-coréen témoigne de l’amélioration continue des capacités de production et de transformation des entreprises vietnamiennes, leur permettant de satisfaire les normes strictes des marchés internationaux. Cette étape reflète également les progrès réalisés par le secteur vietnamien de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans son processus d’intégration internationale.

Le responsable de C.P. Vietnam a affirmé que cette première exportation vers la République de Corée encouragerait l’entreprise à poursuivre ses investissements dans les technologies, à renforcer ses capacités de transformation en profondeur, à accroître la valeur ajoutée de ses produits et à participer davantage aux chaînes d’approvisionnement alimentaires mondiales.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le directeur du Département de l’élevage et de la médecine vétérinaire du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, Duong Tât Thang, a estimé que l’ouverture officielle des marchés vietnamien et sud-coréen aux produits de viande de poulet transformée constituait une étape importante dans la coopération agricole bilatérale.

Il a exprimé l’espoir que, parallèlement à C.P. Vietnam, première entreprise vietnamienne à exporter de la viande de poulet transformée vers la République de Corée, un nombre croissant d’entreprises répondant aux conditions requises pourraient accéder à ce marché, contribuant ainsi à accroître la valeur des exportations vietnamiennes de produits d’élevage et agroalimentaires.

Pour obtenir l’autorisation des autorités sud-coréennes, C.P. Vietnam a dû franchir un processus d’évaluation rigoureux en huit étapes mené par l’Agence sud-coréenne de quarantaine animale et végétale (APQA) et le ministère sud-coréen de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique (MFDS).

L’entreprise a notamment dû répondre à deux questionnaires techniques approfondis, comprenant chacun environ 1.000 pages. Les exigences portent sur l’ensemble de la chaîne de production, notamment les zones d’élevage, la situation sanitaire, les contrôles avant et après abattage, la transformation, le traitement thermique, le conditionnement et le transport.

De juillet à décembre 2025, des délégations intersectorielles sud-coréennes ont effectué des inspections sur place de l’ensemble du modèle intégré “Alimentation animale - Élevage - Transformation” (Feed - Farm - Food)du complexe CPV Food Binh Phuoc, depuis l’usine d’aliments pour animaux et les élevages jusqu’aux installations d’abattage et de transformation. L’entreprise devait démontrer la parfaite cohérence de l’ensemble de sa chaîne de production et satisfaire à 100% des critères stricts fixés par la partie sud-coréenne.

Le conseiller agricole de l’ambassade de République de Corée au Vietnam, Kim Hyun Woo, a salué les efforts de l’entreprise et estimé que, grâce à la reconnaissance de la qualité de ses produits et à leur appréciation par les consommateurs dans le monde, C.P. Vietnam pourrait étendre davantage ses exportations et introduire d’autres produits sur le marché sud-coréen.

D’un investissement total d’environ 250 millions de dollars, le complexe CPV Food Binh Phuoc fonctionne selon le modèle intégré “Alimentation animale - Élevage - Transformation” (Feed - Farm - Food), couvrant la production d’aliments pour animaux, l’incubation, les élevages, l’abattage et la transformation. Ce modèle permet à l’entreprise d’assurer un contrôle complet de la chaîne, de garantir la qualité et la sécurité sanitaire des aliments, d’assurer la traçabilité et de répondre aux exigences techniques spécifiques des différents marchés internationaux.

Avec cette première exportation de viande de poulet transformée vers la République de Corée, les produits de C.P. Vietnam sont désormais présents sur huit marchés internationaux, dont plusieurs marchés aux normes particulièrement strictes tels que le Japon, Singapour, Hong Kong (Chine) et la Russie.

VNA/CVN