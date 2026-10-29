Lào Cai parie sur le tourisme intelligent

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Photo : VNA/CVN

Forte de ses ressources exceptionnelles, de la richesse de son identité culturelle et de sa position stratégique de porte d’entrée vers le sud-ouest de la Chine, la province de Lào Cai considère la transformation numérique comme un levier décisif pour moderniser la gestion, enrichir l’expérience des visiteurs et concevoir de nouveaux produits touristiques. Elle entend ainsi affirmer progressivement son statut de destination intelligente de premier plan sur la carte touristique du Vietnam et de la région.

Ayant choisi Sa Pa pour passer des vacances d’automne en famille, Nguyên Van Khanh, un touriste originaire de la province de Phu Tho, n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour organiser son itinéraire. Quelques clics sur l’application "SaPa tour" lui ont suffi pour consulter les informations et les visuels des sites qu’il prévoyait de visiter.

Numérique comme moteur du développement

"Grâce à l’application touristique de Sa Pa, je peux organiser moi-même mon itinéraire et adapter les horaires à mon séjour. Les informations sur les hébergements, les restaurants et les sites touristiques sont régulièrement mises à jour, ce qui facilite les recherches et les choix. C’est très utile pour les personnes qui, comme moi, découvrent Sa Pa pour la première fois et disposent encore de peu d’informations", explique Nguyên Van Khanh.

Berceau du tourisme de Lào Cai, accueillant chaque année des millions de visiteurs nationaux et internationaux, le quartier de Sa Pa accorde une attention toute particulière à l’intégration des technologies numériques au développement touristique. Ces dernières années, parallèlement à la valorisation des paysages, à la création d’un cadre d’accueil chaleureux et à la montée en gamme des offres et des services, la localité a intensifié ses efforts dans ce secteur. Récemment, des bornes interactives numériques et des points d’accès Wi-Fi publics ont été déployés dans plusieurs sites stratégiques du centre-ville.

Dô Huynh Hà Anh, une touriste venue de Hanoï, témoigne : "C’est ma première visite à Sa Pa et j’avais beaucoup d’informations à rechercher. Pouvoir consulter directement les renseignements sur les bornes, puis me connecter au Wi-Fi pour approfondir mes recherches sur mon téléphone, est très pratique. Cela me permet de gagner du temps et d’organiser mon séjour de manière plus autonome."

Photo : VNA/CVN

Selon Cao Ba Quy, président du Comité populaire du quartier, les démarches de transformation numérique ainsi que le renforcement des infrastructures et des bases de données numériques dans le secteur touristique ont enregistré des évolutions très positives. Ils contribuent à accroître la notoriété de la localité, à optimiser la gestion administrative et à élargir l'accès aux marchés cible. La majorité des institutions, entreprises et prestataires de services de la région emploient désormais les outils numériques pour leurs campagnes de promotion et généralisent les codes QR pour informer plus rapidement les visiteurs. Ils adoptent également les plateformes de réservation en ligne ainsi que les solutions de paiement dématérialisé.

Nguyên Thanh Tùng, président-directeur général de la société de transport Inter Bus Lines, spécialisée sur la ligne Hanoï - Lào Cai - Sa Pa, souligne que, pour s’adapter aux mutations de la région, son entreprise ne cesse d’intégrer de nouvelles technologies afin d'optimiser l’expérience des passagers sur cet itinéraire prisé, notamment grâce à la billetterie intelligente.

Son système de réservation en ligne permet aux utilisateurs de trouver facilement les trajets, de choisir leur place sur un plan interactif et d’effectuer le règlement en ligne via des applications iOS et Android. L’entreprise entend poursuivre sa dynamique d’innovation afin de satisfaire les exigences des touristes actuels, qui recherchent praticité, transparence et parcours personnalisé.

Au-delà de Sa Pa, d’autres destinations clés telles que Y Ty, Bac Hà, Mù Cang Chai et Nghia Lô développent elles aussi le tourisme intelligent selon cette orientation, affichant des résultats probants. D’après un bilan du Service de la culture, des sports et du tourisme de Lào Cai, la combinaison de ces facteurs favorables a permis au secteur touristique provincial d’enregistrer des performances remarquables en 2026. Au cours des neuf premiers mois de l’année, Lào Cai a accueilli 9.831.400 visiteurs, générant des recettes globales de 40.880 milliards de dôngs. Par rapport à la même période en 2025, la fréquentation et les revenus touristiques ont progressé d’environ 12,9%.

Photo : VNA/CVN

À l’approche du quatrième trimestre 2026, la province tire parti de la haute saison touristique de fin d'année et d'un calendrier riche en manifestations culturelles, comprenant le Festival de Muong Lo, la Journée de la culture vietnamienne du 24 novembre, le Festival du thé Shan ainsi que l'événement Couleurs des brocarts. Ces atouts majeurs devraient lui permettre d’atteindre son objectif fixé à 12,7 millions de visiteurs sur l’ensemble de l’année 2026.

Un vecteur essentiel de compétitivité

Évaluant le rôle stratégique du tourisme intelligent à Lào Cai, Nông Viêt Yên, directeur du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, estime que, face à l’accélération de la transformation numérique, le déploiement du tourisme intelligent constitue désormais une orientation inévitable et un levier majeur pour renforcer la compétitivité des territoires.

Ces dernières années, le secteur touristique de Lào Cai a progressivement intégré les solutions numériques au niveau de la gestion, de la promotion et de la prestation de services. De multiples actions de promotion touristique s'effectuent aujourd'hui dans l’espace numérique. Les systèmes d’information, portails électroniques et plateformes de réseaux sociaux sont exploités avec efficacité pour diffuser l’image des destinations. Plusieurs établissements hôteliers et agences de voyages ont adopté des outils de gestion, de réservation et de paiement en ligne, accompagnés de leviers de commercialisation digitale, contribuant à rehausser la qualité des prestations offertes aux voyageurs.

Néanmoins, les résultats enregistrés demeurent en deçà du potentiel réel de la province et des exigences du développement pour cette nouvelle étape.

Afin d'insuffler un nouvel élan à cette dynamique, Lào Cai considère que la transformation numérique doit s'opérer de manière coordonnée et transversale. Le 14 septembre 2026, le Comité populaire provincial a ainsi promulgué le Plan N°436/KH-UBND relatif à la transformation numérique et au développement du tourisme intelligent, associés à la promotion touristique et à la croissance de l’économie numérique du tourisme dans la province de Lào Cai pour la période 2026-2030.

Thu Huong/CVN