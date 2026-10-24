Panorama grandiose depuis le Vọng Hải Đài

Perché au cœur du Parc national de Bạch Mã, dans la commune de Phú Lộc, ville de Huế (Centre), le Vọng Hải Đài (littéralement : le belvédère de contemplation de la mer) domine le paysage du haut du mont Bạch Mã, à 1.430 m d’altitude.

>> À la découverte de Pù Luông : randonnées et immersion dans la nature

>> La grâce intemporelle des pagodes et tours Cham à Khanh Hoà

>> Parc national de Bach Ma, là où la nature révèle toute sa richesse

Édifiée par les Français au XXe siècle selon un style classique, cette structure offre l’un des panoramas les plus spectaculaires de toute la région. Depuis ce belvédère, la vue s’étend à 360 degrés : l’immensité des montagnes et de la forêt, la baie de Lăng Cô, le lac Truồi, le monastère zen Trúc Lâm et, à l’horizon, les eaux de la Mer Orientale.

Ici, la nature exprime toute sa majesté. Entre mer de nuages, reliefs et jeux de lumière, Vọng Hải Đài offre aux voyageurs une parenthèse hors du temps, tel un balcon surplombant toute la beauté du Centre du Vietnam.

Texte et photos : Văn Dũng - Phương Nga/VNA/CVN