Panorama grandiose depuis le Vọng Hải Đài

>> À la découverte de Pù Luông : randonnées et immersion dans la nature
>> La grâce intemporelle des pagodes et tours Cham à Khanh Hoà
>> Parc national de Bach Ma, là où la nature révèle toute sa richesse
|Depuis le Vọng Hải Đài, les visiteurs saisissent toute la beauté du lever de soleil.
|La majesté des montagnes et des forêts de Bạch Mã.
Édifiée par les Français au XXe siècle selon un style classique, cette structure offre l’un des panoramas les plus spectaculaires de toute la région. Depuis ce belvédère, la vue s’étend à 360 degrés : l’immensité des montagnes et de la forêt, la baie de Lăng Cô, le lac Truồi, le monastère zen Trúc Lâm et, à l’horizon, les eaux de la Mer Orientale.
|Le belvédère de style classique construit par les Français au XXe siècle.
|La nature se dévoile comme un tableau vivant.
Ici, la nature exprime toute sa majesté. Entre mer de nuages, reliefs et jeux de lumière, Vọng Hải Đài offre aux voyageurs une parenthèse hors du temps, tel un balcon surplombant toute la beauté du Centre du Vietnam.
Texte et photos : Văn Dũng - Phương Nga/VNA/CVN