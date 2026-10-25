À Điệp Sơn, un chemin de sable défie la mer

L’île de Điệp Sơn, province de Khánh Hòa (Centre), séduit par son paysage préservé et son banc de sable de plus de 700 m, visible à marée basse. Ici, les visiteurs peuvent marcher d’un îlot à l’autre, faire du kayak, se baigner et découvrir un paisible village de pêcheurs.

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Photo : TH/CVN

Situé au cœur de la baie de Vân Phong et à environ 60 km du quartier de Nha Trang, l’île de Điệp Sơn est devenue ces dernières années une destination très appréciée des voyageurs pour sa beauté préservée et son atmosphère paisible. Il est même parfois surnommé les “Maldives du Vietnam”.

L’île se compose de trois petits îlots : Hòn Bịp, Hòn Giữa et Hòn Đuốc, qui émergent au milieu des eaux cristallines de l’une des plus belles baies maritimes du pays.

Ce qui fait le charme particulier de Điệp Sơn ne réside pas seulement dans ses eaux turquoise et ses plages de sable blanc, mais aussi dans un phénomène naturel rare : deux chemins de sable apparaissent au milieu de l’océan. Un phénomène naturel connu sous le nom de “tombolo”. Le premier, d’environ

400 m de long, reste en permanence émergé, permettant aux touristes de l’emprunter à tout moment. Plus spectaculaire encore, un ruban de sable de plus de 700 m n’apparaît qu’à marée basse, formant un passage reliant les îlots.

Pour y prendre des photos, les visiteurs doivent donc se renseigner à l’avance sur les horaires des marées. Tôt le matin, le chemin est presque entièrement immergé. Lorsque la marée se retire, le banc de sable blanc se dévoile progressivement et forme un passage au milieu de l’océan. De part et d’autre, l’eau n’atteint généralement que les chevilles et est si limpide qu’il est possible d’apercevoir de petits bancs de poissons.

La nuit, lorsque les conditions météorologiques sont favorables, le secteur peut également être le théâtre d’un phénomène de bioluminescence provoqué par les algues marines, donnant l’impression que le chemin s’illumine au milieu de l’obscurité.

Marcher sur cette langue de sable constitue l’une des expériences les plus marquantes pour les visiteurs de Điệp Sơn. Au milieu de ce passage singulier, entouré par l’immensité de la mer bleu azur et avec, au loin, les montagnes qui encerclent la baie de Vân Phong, les voyageurs admirent un paysage à la fois majestueux et poétique.

Escapade entre mer et nature

Hormis l’expérience unique de “marcher au milieu de la mer”, les voyageurs peuvent se baigner ou partir en canoë pour explorer les environs, ou encore prendre le temps de découvrir le village de pêcheurs de l’île. Celui-ci a conservé un rythme de vie paisible, avec des maisons serrées les unes contre les autres le long du rivage et des barques rondes traditionnelles amarrées sur l’eau.

Photo : TN/CVN

La vie locale conserve ainsi toute la simplicité d’un village de pêcheurs côtier, conférant à Điệp Sơn un charme particulier qui séduit les voyageurs en quête de paysages préservés et d’authenticité.

Sa beauté encore préservée et l’expérience unique d’une promenade au milieu de la mer font de Điệp Sơn une destination prisée pour changer d’air, profiter d’un environnement paisible et se reconnecter avec la nature. Les touristes découvrent l’île dans le cadre d’excursions organisées par des voyagistes ou choisissent d’explorer de manière autonome afin de maîtriser leur itinéraire.

Pour ce voyage autonome, depuis le quartier de Nha Trang, il faut parcourir environ 60 km jusqu’à la commune de Vạn Ninh, qui constitue la porte d’accès à l’île de Điệp Sơn. Depuis le port de Vạn Giã, les visiteurs choisissent entre le canoë et la barque des habitants locaux pour rejoindre l’île. Le canoë est le moyen de transport le plus populaire en raison de sa rapidité, tandis que la barque convient davantage à ceux qui souhaitent prendre leur temps et admirer les paysages de la baie.

Nguyên Thành/CVN