Le tourisme communautaire, moteur de transformation des villages montagneux

Le tourisme communautaire et les sports d’aventure contribuent à transformer les villages montagneux du Nord du Vietnam. En créant des sources de revenus supplémentaires, ils améliorent les conditions de vie des habitants et favorisent la préservation des traditions locales, malgré les contraintes liées au relief et aux infrastructures de transport.

>> Tuyen Quang et Wenshan veulent dynamiser le tourisme transfrontalier

>> Les forces vives du tourisme communautaire

Photo : VNA/CVN

Dans la province de Lai Châu, les villages de Lao Chai 1 et de Sin Suôi Hô ont su faire de leurs paysages et de leur identité culturelle des atouts touristiques. Malgré les difficultés d’accès depuis Hanoï, ils attirent un nombre croissant de visiteurs venus découvrir la vie locale et profiter de la nature.

À Lao Chai 1, dans la commune de Khun Ha, les autorités locales ont encouragé le développement du tourisme communautaire dès 2016, en sélectionnant cinq familles chargées de s’inspirer des expériences menées dans d’autres provinces. Avec le soutien de l’État pour l’amélioration des routes et la construction d’hébergements, les habitants ont aménagé leurs maisons et renforcé les normes d’hygiène. Aujourd’hui, 18 des quelque 40 foyers du village proposent des hébergements touristiques, contribuant ainsi à diversifier les revenus des habitants, même si ceux-ci restent modestes.

À environ 60 kilomètres de là, Sin Suôi Hô, village de l’ethnie H'mông reconnu comme destination de tourisme communautaire en 2015, propose un marché traditionnel, des boutiques de textiles brodés, des restaurants et des cafés. Près de 30 foyers y accueillent des visiteurs.

Giang A Chinh, chef du village et pionnier du secteur, souligne qu’en une décennie, la localité a profondément évolué. Autrefois isolée, elle comptait 80% de foyers vivant dans la pauvreté. Elle est aujourd’hui devenue une communauté plus propre et mieux aménagée. Le tourisme et la vente de produits agricoles génèrent des revenus se chiffrant en milliards de dôngs, contribuant à améliorer les conditions de vie des habitants.

Les courses en montagne donnent également un nouvel élan à l’activité touristique. Organisée à Khun Ha, l’épreuve "Empreintes de la saison dorée" a réuni près de 1.000 participants et affiché complet dans les hébergements de Lao Chai 1. Début octobre, la course "Pas dans les nuages : à la conquête de l’ancienne voie pavée de Pavi" a, quant à elle, attiré des centaines de visiteurs à Sin Suôi Hô.

Selon Trân Quang Khang, directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme de Lai Châu, la province abrite sept des dix plus hauts sommets du Vietnam. Les autorités encouragent ainsi les courses en montagne et les sports d’aventure afin de mieux valoriser le potentiel touristique de ce relief accidenté.

Agriculture et tourisme : une alliance porteuse

Dans la province de Son La, l’amélioration des liaisons routières et la fertilité des terres favorisent le développement du tourisme vert. Dans la commune de Ngoc Chiên, la coopérative Nâm Nghep, dirigée par Nguyên Cao Cuong et composée de 14 membres, travaille avec près de 100 guides et porteurs. Durant l’été 2026, elle a organisé des camps pour enfants proposant des activités en pleine nature et des échanges culturels.

À Van Son, une localité de Môc Châu, le tourisme s’appuie sur les ressources agricoles, notamment quelque 900 ha de plantations de thé et 225 ha de vergers. Les visiteurs peuvent participer aux travaux agricoles et découvrir les savoir-faire locaux. Depuis le début de 2026, la localité a accueilli des centaines de milliers de touristes et généré environ 600 milliards de dôngs de recettes, soit près de 23 millions de dollars.

Ngô Huy Viêt, directeur du complexe touristique Mocha Hill, situé dans le quartier de Van Son, souligne que cette complémentarité permet aux visiteurs de découvrir la culture du thé propre à Môc Châu. Depuis la mi-2024, le complexe produit du thé biologique sous la marque "Mocha Tea" et propose des activités immersives, de la récolte des feuilles à leur transformation et à leur dégustation.

Selon Trân Quang Hai, vice-président du Comité populaire de Van Son, ce modèle permet d’accroître la valeur des productions agricoles et de procurer des revenus supplémentaires aux agriculteurs grâce à la vente directe de leurs produits.

Diversifier les expériences pour pérenniser la croissance

Malgré les progrès accomplis, le tourisme à Lao Chai 1, Sin Suôi Hô, Ngoc Chiên et Van Son reste encore peu structuré et insuffisamment diversifié. Pour renforcer l’attractivité de ces destinations, il est nécessaire d’enrichir l’offre d’activités, d’intensifier la promotion des communautés et de leurs sites touristiques et de multiplier les canaux de commercialisation des produits locaux, notamment ceux certifiés dans le cadre du programme OCOP (À chaque commune son produit).

La diversification des expériences touristiques et une meilleure valorisation des ressources naturelles, culturelles et agricoles permettront de consolider un modèle de tourisme durable, générateur de revenus et bénéfique aux populations locales.

VNA/CVN