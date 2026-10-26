Dà Nang ambitionne de devenir une destination touristique verte de classe mondiale

Secteur économique clé représentant une part importante du produit intérieur brut régional (PIBR) de la ville, le tourisme de Dà Nang joue un rôle moteur dans la croissance économique et se positionne à l’avant-garde de la transition écologique.

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Photo : VNA/CVN

Depuis la fusion administrative, Dà Nang dispose d’un vaste espace de développement et de ressources diversifiées, allant des zones urbaines et des espaces maritimes aux patrimoines culturels, aux villages de métiers traditionnels et aux écosystèmes montagneux. Ces atouts lui permettent de relier ses valeurs culturelles, économiques et touristiques distinctives afin de créer des produits hautement compétitifs.

Le Service municipal de la culture, des sports et du tourisme a coordonné avec différents secteurs la mise en œuvre de nombreuses mesures visant à protéger l’environnement touristique. Celles-ci comprennent le tri des déchets à la source dans les établissements de services ainsi que la collecte des déchets dans les zones sensibles, notamment la péninsule de Son Trà, Cu Lao Chàm et les plages. Des initiatives communautaires telles que "Clean Up Son Tra", "Clean Up Danang", les opérations de collecte des déchets sous-marins pour protéger les coraux et l’opération "Des déchets contre des plantes vertes" contribuent également à renforcer la sensibilisation et la responsabilité des entreprises et des habitants en matière de protection de l’environnement.

En particulier, en août 2026, la ville a publié le référentiel des critères des établissements d’hébergement touristique verts de Dà Nang (Da Nang Green Stay). Celui-ci guide les établissements dans l’utilisation efficace de l’énergie, la gestion des ressources et la réduction des déchets, afin de promouvoir progressivement des modèles économiques verts et durables. Les bateaux de tourisme comme Aphrodite, Sơn Trà Marina, Go Green Dà Nang... développent des activités touristiques axées sur la nature, les expériences authentiques et la mobilité écologique, contribuant à promouvoir un tourisme vert et un mode de vie durable.

Évoquant les solutions de transition écologique, Nguyên Thi Hoài An, directrice adjointe du Service municipal de la culture, des sports et du tourisme, estime que les entreprises peuvent commencer par des mesures concrètes adaptées à leurs capacités financières, telles que les économies d’électricité et d’eau ainsi que la réduction des déchets plastiques, sans devoir réaliser d’importants investissements dès le départ. Selon elle, ces mesures ne concernent pas uniquement les établissements d’hébergement : elles constituent également un fondement pour promouvoir la transition écologique dans l’ensemble de la chaîne des services touristiques.

En s’appuyant sur les établissements d’hébergement verts, la ville renforce les liens entre les voyagistes, les entreprises de transport, les sites écotouristiques et les communautés locales. Elle intègre également les produits du programme OCOP (À chaque commune son produit), les spécialités locales et la culture autochtone aux circuits touristiques.

Pour un développement durable

En accord avec la stratégie nationale et les orientations municipales visant à renouveler le modèle de croissance, le secteur touristique de Dà Nang considère la transition écologique comme une priorité stratégique et un levier de rupture.

Photo : VNA/CVN

Vu Quang Dung, directeur adjoint de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, a proposé plusieurs groupes de mesures que Dà Nang pourrait intégrer à sa feuille de route pour le développement d’un tourisme vert et durable.

Selon lui, la ville doit élaborer des indicateurs quantitatifs permettant de contrôler la fréquentation des zones écologiquement sensibles telles que la péninsule de Son Trà et Cù Lao Chàm, ainsi que des sites patrimoniaux reconnus à l’échelle internationale, comme Hôi An et My Son, afin de préserver leurs valeurs distinctives et d’assurer leur développement durable.

Dà Nang doit également rééquilibrer l’aménagement de son espace touristique selon un axe est-ouest, en mettant l’accent sur l’extension des activités vers l’ouest. Cette orientation pourrait favoriser le développement de villages écotouristiques communautaires et du tourisme rural vert, tout en intégrant les produits agricoles propres, directement issus des exploitations, à la chaîne des services haut de gamme.

La ville doit par ailleurs accélérer l’utilisation des données numériques dans la gestion écologique, expérimenter des audits énergétiques et déployer des systèmes automatisés de traitement des déchets dans les grands complexes hôteliers situés en bord de mer et le long de la rivière Hàn.

Enfin, il est nécessaire de compléter les critères du tourisme vert pour les autres secteurs de services, tout en mettant en place des mécanismes de récompense en faveur des entreprises engagées dans une démarche de neutralité carbone.

VNA/CVN