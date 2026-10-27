An Giang : l'île de Phu Quôc, "étoile montante" du tourisme insulaire du pays

Dépassant Hangzhou, Londres, Nagoya et Paris parmi les nouvelles destinations du classement régional de Traveloka, l’île de Phu Quôc, dans la province d’An Giang (delta du Mékong), s'impose de plus en plus sur la carte du tourisme international.

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Photo: VNA/CVN

Une reconnaissance internationale

L'île de Phu Quôc séduit bien au-delà des stations balnéaires vietnamiennes traditionnelles. Selon le rapport du Traveloka SEA Index du troisième trimestre 2026, l'île de Phu Quôc arrive en tête des cinq nouvelles destinations du classement régional, devançant Hangzhou, Londres, Nagoya et Paris. Elle a notamment enregistré un taux de croissance supérieur aux prévisions sur les cinq marchés d'Asie du Sud-Est analysés : l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam.

Ce résultat démontre que l'attrait de Phu Quôc rayonne simultanément sur plusieurs marchés, au lieu de se concentrer sur un seul groupe de touristes. Traveloka la qualifie de "destination touristique insulaire phare du Vietnam", soulignant que l'île "perle" du pays gagne rapidement en popularité dans la région, notamment en vue d'accueillir le sommet de l'APEC 2027.

Sur les marchés nationaux, Phu Quôc a également enregistré des résultats remarquables. L'île "perle" figure en tête des destinations internationales à la croissance la plus rapide pour les touristes indonésiens, parmi les destinations les plus performantes pour les touristes malaisiens et dans le top 5 des destinations nationales à la croissance la plus rapide pour les touristes vietnamiens.

Cet attrait est renforcé par les critiques positives des publications de voyage internationales. Dans le classement des Readers’ Choice Awards 2026 de Condé Nast Traveler, Phu Quôc s'est hissée en tête des îles asiatiques dans l'édition américaine avec 95,26 points, marquant ainsi sa cinquième année consécutive de présence dans le palmarès. Dans l'édition britannique, cette île vietnamienne a obtenu 98,26 points, se classant deuxième en Asie et deuxième au niveau mondial.

En juillet 2026, la plateforme de voyage en ligne d’Expedia avait déjà inclus Phu Quôc dans sa liste des 10 îles les plus remarquables au monde, la considérant comme une destination idéale pour des vacances haut de gamme à des prix compétitifs.

Photo: VNA/CVN

Ces distinctions successives contribuent à accroître la notoriété de Phu Quôc sur le marché international. Outre ses eaux turquoise, ses plages de sable fin et son riche écosystème naturel, cette île dispose d'une offre d'hébergement, de complexes hôteliers et de loisirs très développée, proposant des séjours variés, allant des vacances de luxe aux voyages d'exploration pour les familles et les groupes de jeunes.

Selon les statistiques des neuf premiers mois de 2026, l'île de Phu Quôc a accueilli plus de 8,57 millions de visiteurs, soit une augmentation de 30,5% par rapport à la même période de l'année précédente, dont le nombre de visiteurs internationaux a dépassé 1,92 million, soit une hausse de 60,2%.

Les recettes touristiques totales ont atteint environ 45.976 milliards de dôngs, soit une augmentation de 47,7%, dépassant de 1% les prévisions annuelles. Avec ce niveau de recettes, Phu Quôc continue de contribuer largement aux recettes touristiques totales de la province d’An Giang, tout en démontrant l'attrait croissant du marché touristique international.

Développement du réseau aérien pour la haute saison touristique

L'un des facteurs qui contribuent à renforcer la compétitivité de Phu Quôc est l'amélioration constante de sa connectivité aérienne. Alors que la demande de vacances vers des destinations ensoleillées augmente en fin d'année, un réseau aérien performant devient un atout majeur pour attirer davantage de touristes nationaux et internationaux.

Photo: VNA/CVN

En 2026, Sun PhuQuoc Airways poursuit le développement de ses liaisons reliant Phu Quôc aux principaux centres touristiques et économiques nationaux et internationaux. Le 25 juillet, cette compagnie aérienne a inauguré la liaison Hai Phong - Phu Quôc, avec un vol quotidien, offrant ainsi davantage d'options de vols directs aux touristes depuis la ville portuaire de Hai Phong.

Sur le marché international, la liaison Phu Quôc - Taipei (Taïwan, Chine) a été lancée le 29 mars 2026, suivie de la liaison Phu Quôc - Bangkok à partir du 8 août, avec un vol aller-retour quotidien. Sun PhuQuoc Airways lance également des liaisons reliant Phu Quôc aux marchés d'Asie du Nord-Est, tels que la République de Corée et Hong Kong (Chine), tout en renforçant sa présence sur les marchés où la demande en tourisme de villégiature est forte.

Selon l'annonce de Sun PhuQuoc Airways, les liaisons Busan - Phu Quôc et Kaohsiung - Phu Quôc ont également été lancées respectivement en septembre et ce mois-ci. L'augmentation du nombre de liaisons permet non seulement aux touristes de raccourcir leurs trajets, mais aussi aux entreprises du secteur du voyage de développer des offres de villégiature plus flexibles. Pour les touristes internationaux, notamment ceux originaires de pays aux hivers rigoureux, Phu Quôc présente des atouts majeurs grâce à son climat tropical, ses magnifiques paysages insulaires et ses services de villégiature et de loisirs de plus en plus sophistiqués.

À noter que l'exemption de visa pour un séjour allant jusqu'à 30 jours à Phu Quôc facilite également l'organisation de leur séjour. Conjugué à un réseau de vols directs, à un système hôtelier performant et à une offre de loisirs diversifiée, cet avantage permet à l'île de Phu Quôc de renforcer sa compétitivité face aux autres stations balnéaires renommées de la région. Pour le marché intérieur, les liaisons au départ de Hanoï, de Hô Chi Minh-Ville, de Hai Phong et d'autres centres touristiques continuent d'offrir un plus large choix aux voyageurs durant la haute saison, en fin d'année. L'ajout de correspondances par Sun PhuQuoc Airways entre les destinations touristiques nationales ouvre également la voie à des itinéraires multi-destinations, permettant de découvrir plusieurs lieux en un seul voyage.

Photo : VNA/CVN

Huynh Thi Mai Thy, directrice de Traveloka pour le Vietnam, a souligné que le Vietnam possède d'abondantes ressources touristiques, des paysages côtiers et insulaires au patrimoine local et aux traditions. En particulier, l'attrait de Phu Quôc dans toute la région offre l'opportunité de promouvoir plus largement ces expériences auprès des touristes vietnamiens et d'Asie du Sud-Est.

Un moteur pour la modernisation des infrastructures et des services

Parallèlement au développement du réseau aérien, les préparatifs de la Semaine de haut niveau de l'APEC 2027 marquent le début d'une phase cruciale d'investissement dans les infrastructures de Phu Quôc. Des projets d'agrandissement de l'aéroport international de Phu Quôc, de construction d'un centre de congrès et d'expositions, d'une salle de spectacles polyvalente et d'amélioration des transports sont en cours afin d'optimiser la connectivité, l'accueil et l'organisation d'événements internationaux d'envergure. Il s'agit non seulement d'une nécessité pour accueillir un événement diplomatique majeur, mais aussi d'une préparation aux besoins de développement touristique à long terme.

Dans ce contexte, l'aéroport joue un rôle essentiel en tant que porte d'entrée pour les visiteurs de l'île. Grâce à une capacité opérationnelle accrue, Phu Quôc dispose de davantage de marge de manœuvre pour développer son réseau aérien, accéder à des marchés plus lointains et répondre à la demande croissante de voyages en haute saison. La modernisation des infrastructures aéroportuaires est également cruciale pour l'organisation de vols internationaux, l'accueil de groupes importants de touristes et l'amélioration de la qualité des services à destination.

Photo : VNA/CVN

De plus, le centre de congrès et d'expositions ainsi que la salle de spectacles polyvalente devraient offrir des espaces supplémentaires pour les conférences, les expositions, les programmes artistiques et les événements d'entreprises. Reliés au réseau existant d'hôtels, de restaurants, de complexes touristiques et de loisirs, ces équipements favoriseront le développement du tourisme d'affaires (MICE) à Phu Quôc, un type de tourisme combinant réunions, incentives, congrès et expositions.

Cette orientation permettra également à l'île de Phu Quôc d'élargir sa clientèle et de réduire sa dépendance au seul tourisme de loisirs. Outre les touristes individuels et les familles, Phu Quôc a l'opportunité d'attirer davantage de groupes d'entreprises, de participants à des conférences internationales et de personnes en séjour d'affaires.

À long terme, l'efficacité des investissements se mesurera non seulement à leur capacité à répondre aux besoins de l'APEC 2027, mais aussi à leur capacité opérationnelle et post-événementielle. L'amélioration des infrastructures de transport, la mise à disposition d'espaces événementiels plus professionnels et la diversification du réseau de services seront des conditions essentielles au maintien de l'attractivité de la destination.

Photo : VNA/CVN

Grâce à sa première place parmi les destinations émergentes selon le rapport Traveloka et aux avis positifs des lecteurs internationaux, Phu Quôc consolide sa position sur la carte touristique insulaire. Ses atouts naturels, conjugués à un réseau aérien étendu, une offre touristique diversifiée et des infrastructures en constante amélioration, lui permettent de transformer l'attention médiatique en un flux touristique régulier, tout en renforçant sa compétitivité régionale.

Ainsi, l'APEC 2027 représente non seulement une étape importante pour promouvoir l'image du Vietnam et de Phu Quôc à l'international, mais aussi une opportunité pour cette destination de consolider les fondements de son développement touristique en misant sur la qualité, la connectivité et la durabilité.

Tân Dat/CVN