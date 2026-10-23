Hô Chi Minh-Ville et ACV s’allient pour développer le tourisme et les liaisons aériennes

Le 21 octobre 2026, dans la mégapole du Sud, une cérémonie de signature d'un protocole d'accord de coopération (MOU) visant à promouvoir et développer le tourisme et le réseau aérien pour la période 2026-2030 s'est tenue entre le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville et la Société des aéroports du Vietnam - CTCP (ACV).

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L'accord de coopération vise à renforcer les liens stratégiques entre les secteurs du tourisme et de l'aviation, à développer les connexions entre les marchés internationaux et nationaux, à promouvoir les destinations, à concevoir des produits touristiques innovants et à améliorer l'expérience des visiteurs dans le nouvel espace de développement de la ville.

Cette signature intervient dans un contexte marqué par la publication, le 22 août 2026, de la résolution N°26-NQ/TW du Politburo relative au développement du tourisme vietnamien en tant que secteur économique clé de la nouvelle ère. Pour répondre à la demande croissante d'accessibilité aux destinations urbaines, culturelles, industrielles, touristiques et côtières, le renforcement des liens entre le tourisme et les infrastructures aéroportuaires est identifié comme un facteur clé de la compétitivité de Hô Chi Minh-Ville.

Un tremplin pour une croissance impressionnante

La coopération entre les deux parties devrait continuer à dynamiser fortement le tourisme dans la ville. Selon les données du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, la ville devrait accueillir près de 8,52 millions de visiteurs internationaux et 39,57 millions de visiteurs nationaux au cours des neuf premiers mois de 2026.

Les recettes touristiques totales sont estimées à 282.696 milliards de dôngs, soit une augmentation de 43,4% par rapport à la même période en 2025, et représentent 85,7% des prévisions annuelles. Ces résultats impressionnants confirment la position et l'attractivité de Hô Chi Minh-Ville en tant que destination touristique. La ville doit également impérativement élargir son accès au marché, améliorer la qualité des services et optimiser ses infrastructures touristiques. Dans la chaîne de valeur du tourisme, les aéroports jouent un rôle extrêmement important. Ils ne sont pas seulement des portes d'entrée pour le commerce et l'accueil des touristes, mais aussi le premier point de contact qui façonne la perception qu'ont les touristes de l'image, de la culture et de l'hospitalité de la destination.

Lors de la cérémonie, Pham Huy Binh, directeur du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a souligné : "Pour le secteur du tourisme, les aéroports ne sont pas seulement des portes d’entrée pour les visiteurs, mais aussi l’un des premiers points de contact contribuant à forger une image positive de la destination. Par conséquent, la collaboration entre l’aviation et le tourisme revêt une importance pratique considérable pour promouvoir l’image de la ville, allonger la durée des séjours, accroître les dépenses et multiplier les opportunités de développement pour les deux secteurs".

Pham Huy Binh a ajouté que la signature du protocole d’accord constitue une étape concrète pour renforcer les liens entre les deux secteurs, en tirant parti des atouts respectifs afin d’élargir le marché, d’optimiser l’utilisation des infrastructures et de créer une dynamique de développement commun.

Pour sa part, Nguyên Cao Cuong, président du conseil d'administration d'ACV, a déclaré que grâce à cet accord de coopération, l'ACV espère se coordonner avec le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville pour promouvoir le développement des lignes aériennes, faire la promotion des destinations et améliorer l'expérience des passagers, contribuant ainsi à l'exploitation efficace du potentiel touristique et au renforcement de la connectivité internationale de Hô Chi Minh-Ville.

En tant qu’acteur clé du tourisme à Hô Chi Minh-Ville, le Service du tourisme jouera un rôle de liaison entre les compagnies aériennes, les entreprises touristiques et les partenaires nationaux et internationaux. Il assurera également le partage d’informations sur les orientations de développement, les marchés et les tendances touristiques. Parallèlement, ACV, l'organisme gérant et exploitant 22 aéroports à travers le pays (dont 10 aéroports internationaux et 12 aéroports nationaux), coordonnera l'échange de capacités opérationnelles, soutiendra la promotion des liaisons aériennes et renforcera l'image touristique de la ville sur les marchés clés et dans les terminaux aéroportuaires.

Cinq axes de coopération pour la période 2026-2030

Dans le cadre du MOU pour la période 2026-2030, le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville et l’ACV ont convenu de se concentrer sur la mise en œuvre de cinq axes de coopération stratégiques :

Promouvoir et développer les liaisons aériennes : les deux parties coordonnent l'échange d'informations sur le marché, les mécanismes politiques et les plans de développement du réseau aérien. Elles collaborent avec les compagnies aériennes pour maintenir l'efficacité des liaisons existantes, promouvoir l'ouverture de nouvelles liaisons et organiser l'accueil de ces nouvelles liaisons vers Hô Chi Minh-Ville et les localités environnantes.

Promouvoir les destinations liées aux infrastructures aéroportuaires : les deux parties coordonnent le partage de données sur les capacités opérationnelles des aéroports, les produits et les événements touristiques phares, promeuvent la marque touristique de la ville et le système aéroportuaire d'ACV lors de programmes de promotion nationaux et internationaux, et étudient l'emplacement d'un espace dédié à la promotion de la marque "Hô Chi Minh-Ville dynamique" pour présenter des produits distinctifs directement dans l'aérogare.

Développer un tourisme durable à Côn Dao : les deux parties renforcent l'échange d'informations sur la feuille de route des investissements et la modernisation des infrastructures aéroportuaires de Côn Dao, coordonnent la régulation des flux de passagers afin de les adapter à la capacité d'accueil de la destination, étudient des options d'exploitation saisonnières, échelonnent les périodes de pointe et assurent une connectivité flexible entre les transports aériens et maritimes. L'objectif est de développer un tourisme durable et de qualité à Côn Dao, en lien avec la préservation du patrimoine historique et culturel ainsi que des écosystèmes marins et insulaires.

Établir un mécanisme de partage de données et d'études de marché : les deux parties mettent en place un mécanisme d'échange régulier de données sur le marché de l'aviation, le nombre de passagers internationaux et les tendances touristiques, conformément à la réglementation en vigueur. Parallèlement, elles coopèrent à la réalisation d'enquêtes sur la satisfaction des passagers dans les aéroports afin d'améliorer la qualité des services et d'optimiser l'expérience client.

Coopérer en matière de formation et d'organisation d'événements : les deux parties soutiennent la formation et le perfectionnement de ressources humaines hautement qualifiées et facilitent la participation de leurs représentants à des enquêtes, conférences, séminaires et événements promotionnels de grande envergure.

Le renforcement proactif du lien entre le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville et l’ACV durant la période 2026-2030 marque un tournant décisif dans l'optimisation des infrastructures aéronautiques et touristiques. Cet accord permettra non seulement d'accroître l'attractivité et la compétitivité de la ville, mais aussi de positionner Hô Chi Minh-Ville comme un acteur touristique régional de premier plan. Il contribuera également à offrir aux passagers et aux touristes des expériences plus pratiques, de meilleure qualité et plus haut de gamme.

Texte et photos : Tân Dat/CVN