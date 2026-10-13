Construire une société apprenante : moteur de la croissance et du progrès

À l’heure de la transformation numérique, le Vietnam accélère la construction d’une société apprenante afin de garantir à tous un accès équitable aux connaissances, de développer les compétences numériques et de promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, moteur d’un développement durable et inclusif.

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Photo : VNA/CVN

La construction d’une société apprenante constitue une orientation constante du Parti et de l’État du Vietnam, visant à garantir à chacun un accès équitable à l’apprentissage tout au long de la vie. Dans le contexte de la mondialisation et de la quatrième révolution industrielle, le développement d’une société apprenante numérique devient un facteur essentiel pour permettre au Vietnam de saisir les opportunités, relever les défis et assurer un développement durable.

Un apprentissage numérique pour tous

Depuis son lancement en 2005, le projet de construction d’une société apprenante a contribué à améliorer le niveau d’instruction, à développer un réseau ouvert de formation continue et à promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie. La prise de conscience de l’importance de l’apprentissage permanent s’est progressivement renforcée, permettant à chacun d’actualiser ses connaissances et ses compétences pour répondre aux exigences d’un pays engagé dans la science, les technologies et la transformation numérique.

L’année 2026 marque cinq ans de mise en œuvre du projet de construction d’une société apprenante pour la période 2021-2030, avec des résultats encourageants.

Plus de 261.300 personnes ont participé à des programmes d’alphabétisation ; plus de 40,6 millions de personnes en âge de travailler ont acquis des compétences informationnelles, soit 50,76% ; plus de 39,9 millions ont été formées aux compétences de vie, soit 49,97% ; et plus de 37,8 millions de personnes âgées de 15 ans et plus ont reçu une formation professionnelle et technique, soit 47,3%. Toutes les universités, à l’exception de celles relevant de la sécurité, de la défense, de la culture, des arts et des sports, ont engagé leur transformation numérique et appliqué les technologies de l’information à la gestion et à l’enseignement.

La plateforme nationale d’apprentissage en ligne "Binh dân hoc vu sô" (formation numérique pour tous) fonctionne à l’échelle nationale depuis début avril 2025. Elle vise à diffuser les connaissances et compétences numériques de base, notamment auprès des populations des régions reculées et défavorisées, et à créer un environnement d’apprentissage numérique ouvert et flexible.

Photo : VNA/CVN

En un an, la plateforme a intégré 87 cours et attiré plus de 1,4 million de participants utilisant leur compte d’identification électronique VNeID. Les formations portent notamment sur les compétences numériques de base, les services publics en ligne et l’intelligence artificielle (IA).

Le mouvement "Binh dân hoc vu sô" s’est également étendu aux différents secteurs et localités. L’Assemblée nationale a fixé l’objectif que 100% des cadres et députés obtiennent en 2026 le certificat "Binh dân hoc vu sô - Assemblée nationale numérique" et répondent aux normes de compétences numériques sur VNeID. La Police populaire organise également des formations sur la transformation numérique pour ses cadres et agents au niveau local.

De nombreuses localités ont développé des modèles tels que "Citoyen apprenant", "Famille apprenante", "Lignée apprenante", "Communauté apprenante" et "Anglais pour tous". Hô Chi Minh-Ville continue notamment de promouvoir le modèle de ville apprenante afin de développer des ressources humaines de haute qualité adaptées à la transformation numérique. Hanoï a récemment adopté le plan N°57-KH/BTGDVTU visant à renforcer l’information et la communication sur le mouvement "Binh dân hoc vu sô", avec pour objectif de diffuser les connaissances et compétences numériques à l’ensemble de la population et de promouvoir une culture d’apprentissage numérique.

Se préparer à un développement global et durable

À l’ère des progrès scientifiques et technologiques rapides, la demande d’apprentissage et de nouvelles connaissances augmente. L’apprentissage tout au long de la vie permet non seulement à chacun de s’adapter aux changements du monde moderne, mais aussi d’enrichir ses connaissances, de développer sa personnalité et de progresser.

Alors que la construction d’une société apprenante reposait auparavant principalement sur les infrastructures physiques et les centres d’apprentissage communautaires traditionnels, les sciences, les technologies et la transformation numérique ont profondément modifié ce modèle. La résolution N°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Bureau politique sur le développement des sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique nationale souligne l’importance des technologies numériques pour favoriser l’auto-apprentissage et l’apprentissage tout au long de la vie, en s’appuyant sur l’éducation numérique, les ressources pédagogiques numériques, les bibliothèques numériques et les plateformes d’apprentissage en ligne ouvertes.

L’apprentissage sur les plateformes numériques est devenu une nécessité, permettant de diffuser les connaissances et de donner à chacun les moyens de développer ses compétences et de renforcer son autonomie, contribuant ainsi à bâtir une société à la fois riche en connaissances et en capacités technologiques.

En pratique, une société apprenante fondée sur les plateformes numériques présente de nombreux avantages. Elle réduit notamment les écarts d’accès aux connaissances entre les régions : les habitants des zones reculées peuvent suivre les mêmes cours que ceux des grandes villes grâce à Internet. Elle permet également de réduire les coûts et le temps d’apprentissage et favorise une habitude d’apprentissage continu, intégrée au travail et à la vie quotidienne.

Des difficultés subsistent toutefois, notamment les écarts d’infrastructures et de compétences numériques entre les régions, le manque localisé d’enseignants et l’insuffisance des équipements. Pour y répondre, il est nécessaire de renforcer les politiques et les investissements dans les ressources pédagogiques numériques, en particulier dans les zones défavorisées, d’adapter les formations aux besoins des différents groupes de population et de mieux sensibiliser la population à l’importance de l’apprentissage tout au long de la vie.

La construction d’une société apprenante numérique au Vietnam constitue ainsi un objectif stratégique du développement socio-économique. Elle vise non seulement à améliorer les connaissances, mais aussi à bâtir une société plus équitable, où chacun dispose de possibilités d’apprentissage et de développement, contribuant ainsi à un développement global et durable du Vietnam dans la nouvelle ère.

VNA/CVN