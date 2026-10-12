Vietnam - Russie : renforcer la coopération dans le domaine de l’exécution des peines

Le général Luong Tam Quang, ministre vietnamien de la Police, a reçu le 12 octobre à Hanoï une délégation russe conduite par le général Arkady Aleksandrovich Gostev, directeur du Service fédéral d’exécution des peines de Russie (FSIN), en visite de travail au Vietnam.

>> Vietnam - Russie : une étroite coordination en vue de l’exemption de visa

>> Coopération parlementaire renforcée entre le Vietnam et la Russie

>> Vietnam - Russie : la coopération renforcée dans les hautes technologies et la formation

Photo : VNA/CVN

Le ministre Luong Tam Quang a réaffirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance au renforcement de son amitié traditionnelle et de son partenariat stratégique global avec la Russie.

Il a exprimé le souhait de développer une coopération concrète et efficace, fondée sur la confiance, dans les domaines de la sécurité et de l’application de la loi.

Le ministre a salué les résultats de la coopération entre le ministère vietnamien de la Police et les organismes russes chargés de la sécurité et de l’application de la loi. La coopération entre le ministère vietnamien et le FSIN a également connu des avancées. Depuis la signature, en octobre 2025, d’un mémorandum d’entente entre les deux parties, les organismes compétents ont obtenu des résultats notables en matière d’exécution des peines, de gestion, d’éducation et de rééducation des détenus.

Concernant les défis actuels en matière de sécurité et d’ordre public, Luong Tam Quang a souligné que la criminalité transnationale et organisée, la cybercriminalité, les nouvelles formes de criminalité et les infractions comportant des éléments étrangers posaient de nombreux défis aux États.

Il a estimé que cette situation exigeait un renforcement des échanges d’informations, du partage d’expériences et de la coordination entre les autorités vietnamiennes et russes, notamment dans le domaine de l’exécution des peines.

Photo : VNA/CVN

Pour approfondir la coopération entre les deux parties, le ministre a proposé de multiplier les échanges de délégations, les réunions thématiques, les séminaires et le partage d’expériences pratiques en matière de gestion et d’application de la loi.

Il a également préconisé la mise en place de canaux de communication réguliers afin de faciliter l’échange d’informations, l’anticipation des évolutions et l’évaluation des problèmes rencontrés dans l’exercice de leurs missions.Il a aussi appelé les deux parties à partager leurs expériences dans l’utilisation des sciences et des technologies pour la gestion de l’exécution des peines et des établissements pénitentiaires.

Il a également souhaité étudier les possibilités de coordination dans le traitement des affaires comportant des éléments étrangers, notamment celles concernant les ressortissants de chaque pays purgeant une peine dans l’autre. Cette coopération devra respecter les compétences de chaque organisme, les législations nationales et les traités internationaux applicables.

Renforcer les échanges d’experts

La formation de personnels hautement qualifiés constitue un autre axe important. Les deux parties pourraient renforcer les échanges d’experts, organiser des formations et partager des documents et des expériences professionnelles afin de mieux connaître leurs systèmes juridiques, leurs structures et leurs missions respectives.

Le 13 octobre, le général Nguyên Van Long, vice-ministre de la Police, devra s’entretenir avec Arkady Aleksandrovich Gostev. Le ministre Luong Tam Quang s’est dit convaincu que cette rencontre ouvrirait une nouvelle étape dans la coopération entre les deux organismes.

De son côté, le responsable russe a salué les relations d’amitié traditionnelles entre les deux pays et les résultats obtenus dans la coopération entre leurs organismes compétents. Il a exprimé son accord avec les orientations proposées par la partie vietnamienne et réaffirmé sa volonté de renforcer les échanges d’expériences en matière de gestion, d’éducation et de rééducation des détenus, de formation des personnels et d’application des sciences et des technologies.

VNA/CVN