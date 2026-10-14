Quête des dépouilles de combattants tombés : une véritable course contre la montre

D'après l'équipe K72 du Commandement militaire de la ville de Đồng Nai, lors de la première phase de la 26 e campagne de recherche et de récupération des restes de soldats tombés au combat, durant la saison sèche 2026-2027 (du 4 septembre au 10 octobre), l’unité a retrouvé et récupéré 47 dépouilles de soldats au Cambodge.

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Photo : Équipe K72/CVN

Dans le district de Mimot, situé dans la province de Tboung Khmum, au Royaume du Cambodge, l'équipe K72, appuyé par les forces de protection du site et des témoins, a mené des prospections au sein d'un secteur où des renseignements faisaient état de tombes de combattants. Après plusieurs journées de recherches poussées, l’équipe est parvenue à délimiter une zone susceptible de abriter des dépouilles de soldats mort au champ d'honneur.

Pendant les opérations de fouilles, l'équipe K72 a découvert deux dépouilles ainsi qu’un nombre important d'effets personnels et d'équipements militaires. L’une d'elles reposait à près de 80 cm sous terre, la tête tournée vers l’ouest, enveloppée dans une bâche vert foncé mesurant 60 × 80 cm. Les restes se trouvaient dans un état de décomposition avancée : seuls subsistaient quelques ossements des bras et des jambes, une partie du bassin, deux dents et divers fragments d'os.

Photo : Équipe K72/CVN

Sur le lieu des opérations de recherche, les intervenants ont également mis au jour de multiples objets, en particulier des câbles de transmission, une toile plastifiée, un morceau de tissu fin de couleur brune, une housse de véhicule, un chargeur pour fusil AK garni de cartouches corrodées, une pochette porte-chargeur pour AK, plusieurs munitions d’AK, une fiole en verre, un briquet, une ceinture, une lime, une tige en aluminium et des boutons.

Parmi l'ensemble de ces vestiges figurait un portefeuille renfermant un cliché en noir et blanc au format 3 × 4 cm représentant une jeune femme, divers effets individuels, un stylo confectionné à partir d'un étui de munition d’AR-15, ainsi qu'un document manuscrit portant l'intitulé "Demande d’adhésion au Parti".

Cette demande se composait de six pages réparties sur trois feuillets de papier aujourd’hui dégradés et partiellement déchirés. Certaines parties demeurent néanmoins déchiffrables, laissant apparaître le nom de Vương Đình Minh, originaire de la province de Nghệ An.

En s'appuyant sur les données figurant sur ce document, l'équipe K72 s'est rapproché des autorités locales et des proches afin d'effectuer les vérifications d'usage. Les premiers recoupements s'avèrent concordants avec les éléments communiqués par la famille concernant le soldat Vương Đình Minh, né en 1949, engagé dans l’armée en 1967 et mort au combat le 10 janvier 1971, natif de Nghệ An.

Photo : Équipe K72/CVN

L'équipe K72 émet l'hypothèse que ces restes, découverts avec ces objets et le formulaire d'adhésion au Parti, pourraient appartenir au soldat Vương Đình Minh. L’unité préconise d'effectuer des prélèvements d’ADN sur des membres de sa famille pour lancer une analyse génétique approfondie permettant d’authentifier définitivement l’identité de ces dépouilles.

Dans l'éventualité où les prélèvements réalisés sur les restes ne permettraient pas d'obtenir de profil génétique exploitable, l'équipe K72 suggère de recourir à un protocole d'identification s'appuyant sur les indices matériels et les preuves documentaires.

Ci-dessous, les photographies des objets ayant appartenu au soldat, fournies par l'équipe K72 :

Thu Huong/CVN