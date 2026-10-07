À Quang Ninh, la révolution numérique gagne les blouses blanches

Dans les montagnes comme sur les îles, la transformation numérique redessine les pratiques médicales à Quang Ninh (Nord). Portée par la Résolution N°72, cette mutation combine proximité des soins, technologies médicales et montée en compétences des professionnels.

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Les évacuations médicales éprouvantes depuis les zones montagneuses de Binh Liêu ou l’archipel de Cô Tô, ville de Quang Ninh, sont de moins en moins fréquentes. Aux dossiers papier, parfois égarés ou détériorés, se substitue désormais un suivi numérique, symbole d’une mutation profonde de la médecine locale.

À 14h00, sous une chaleur étouffante de 39°C, le médecin Vi Van Tiên et son collègue du poste de santé N°2 de la commune de Binh Liêu parcourent à pied les sentiers menant au hameau de Khe Ngàn. Leur destination : le domicile de La A Thâu, 38 ans.

Tétraplégique depuis sa naissance et entièrement dépendant de sa mère, cet homme souffre également d’hypertension, de diabète et de problèmes cutanés. Autrefois, la moindre complication médicale nécessitait un transfert éprouvant vers l’Hôpital Vietnam - Suède de Uông Bi. Depuis deux ans, l’équipe médicale se déplace directement à son domicile.

Carnet numérique et soins de proximité

Muni d’un ordinateur portable, le praticien accède en quelques clics à l’historique médical du patient grâce au carnet de santé électronique, mis en place dans le cadre de la Résolution N°72 portant sur plusieurs solutions innovantes visant à renforcer la protection, les soins et l’amélioration de la santé de la population. Tension artérielle, état des lésions cutanées, adaptation du traitement : le suivi est effectué avec précision.

Cette prise en charge de proximité, associée à des exercices destinés à favoriser son autonomie, produit des résultats. Alors qu’il restait auparavant alité, M. Thâu est désormais capable de se déplacer dans sa chambre et d’accomplir seul certains gestes du quotidien.

Après cette consultation, les soignants reprennent leur tournée. Ils doivent effectuer des contrôles de routine et distribuer les traitements prescrits à plusieurs personnes âgées de la communauté, parmi lesquelles Trac A Thin, Ninh Thi Com et Trân Thi Phâu.

De retour au poste de santé N°2, l’équipe accueille ensuite de jeunes mères venues faire vacciner leurs enfants.

Un simple scan de la carte d’identité à puce de Mme Sang permet au praticien d’afficher l’historique vaccinal du jeune La Van Tuân, 5 ans. Le dossier indique immédiatement les rappels à effectuer contre la rougeole-rubéole ainsi que la diphtérie-coqueluche-tétanos.

Pour les familles, cette dématérialisation constitue un réel changement. Plus besoin de craindre la perte ou la détérioration des carnets de vaccination : les informations sont centralisées et immédiatement accessibles, facilitant ainsi la continuité des soins.

Cette scène du quotidien illustre les progrès de la transformation numérique du secteur de la santé à Quang Ninh. À la mi-juin 2026, la province comptait déjà plus de 1,4 million de dossiers de santé électroniques, couvrant 98,65% de sa population. Plus de 1,3 million d’entre eux, soit 92,17%, disposaient de données consolidées et enrichies.

L’interconnexion de ces dossiers numériques avec l’application nationale VNeID concernait par ailleurs 752.904 comptes, plaçant Quang Ninh au 5e rang national.

À 135 km de là, cette dynamique gagne également la zone spéciale de Cô Tô. À la tête du centre médical insulaire, Nguyên Thanh Giang, médecin spécialiste de niveau I, veille sur la santé des habitants et des visiteurs.

En pleine saison estivale, alors que l’île accueille plus de 400.000 touristes, ses équipes renforcent notamment les contrôles d’hygiène alimentaire afin de prévenir les risques d’intoxication collective.

Installé sur l’île depuis plus de vingt ans, le praticien a développé des travaux de recherche directement adaptés aux réalités locales, portant notamment sur la prise en charge des urgences obstétricales en mer, les protocoles d’intervention rapide en cas d’envenimation marine ou encore le traitement des diarrhées aiguës chez l’enfant.

Pour réduire les écarts d’accès aux soins avec le continent, le centre s’appuie désormais sur des partenariats avec plusieurs grands établissements hospitaliers nationaux, notamment les Hôpitaux Bach Mai et Viêt Đuc. Ces collaborations permettent la venue régulière de spécialistes ainsi que le transfert de compétences.

Technologies au service des avancées médicales

Changement de décor à l’Hôpital obstétrique et pédiatrique de Quang Ninh. Depuis sa création il y a six ans, la Banque de lait maternel, agréée par le ministère de la Santé, a collecté plus de 6.000 litres de lait auprès de 200 donneuses bénévoles. Après pasteurisation et contrôle, ce lait a permis de nourrir plus de 22.000 prématurés ou nouveau-nés à risque.

Selon le docteur Bùi Minh Cuong, directeur de l’hôpital, la mise en œuvre conjointe des Résolutions N°72 et N°57, consacrée à l’innovation et à la transformation numérique, a permis à l’établissement de se doter d’équipements médicaux modernes répondant aux standards des grands centres hospitaliers nationaux.

Les résultats sont déjà visibles. Au premier semestre 2026, l’établissement a réalisé plusieurs interventions complexes : fermeture du canal artériel chez deux enfants atteints de cardiopathie congénitale, chirurgie à cœur ouvert pour traiter une communication interventriculaire chez un nourrisson de 22 mois, ou encore prise en charge d’un grand prématuré né à 24 semaines et 5 jours, avec un poids de seulement 600 grammes. L’équipe a également réalisé une césarienne complexe avec conservation de l’utérus.

Autre établissement hospitalier majeur de la région, l’Hôpital Vietnam - Suède de Uông Bi, fondé en 1981 avec le soutien du Royaume de Suède, dispose aujourd’hui de 1.300 lits et de 42 services, réunissant 1.100 professionnels.

Selon son directeur, le docteur Trân Anh Cuong, l’établissement assure chaque année quelque 365.000 consultations, 160.000 hospitalisations et plus de 16.000 interventions chirurgicales, avec un éventail de 15.000 actes médicaux.

Cette montée en compétences a permis de ramener à 0,81% le taux de patients devant être transférés vers des établissements de niveau national. L’hôpital a également franchi plusieurs étapes importantes, avec deux prélèvements multi-organes sur des donneurs en état de mort cérébrale, huit greffes rénales et une première transplantation de cornée.

Au service de maternité, la prise en charge minutieuse des grands prématurés en couveuse illustre à son tour les progrès accomplis.

À Quang Ninh, la Résolution N°72 se traduit ainsi progressivement dans la pratique quotidienne : par un meilleur suivi des patients vulnérables, le développement de compétences médicales de haut niveau, l’intégration du numérique et, surtout, par une prise en charge plus proche des populations vivant dans les zones difficiles d’accès.

Huong Linh/CVN







