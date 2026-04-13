Chine - Vietnam

Entrée en service officielle du dispensaire de services médicaux de l'amitié frontalière

Le 10 avril, le dispensaire de services médicaux de l'amitié frontalière sino-vietnamienne a été inaugurée et mise en service dans le bourg de Shuikou, district de Longzhou, ville de Chongzuo, dans la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine), contribuant au perfectionnement du système local de services médicaux transfrontaliers.

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Photo : VNA/CVN

Cette structure se concentre sur la résolution des difficultés d'accès aux soins pour les populations des deux pays, en privilégiant des spécialités telles que la médecine traditionnelle et la réhabilitation fonctionnelle, tout en appliquant des techniques comme l'acupuncture, les ventouses et la moxibustion. Par ailleurs, elle organise régulièrement des consultations transfrontalières, des campagnes d'éducation à la santé et des examens médicaux gratuits.

L'établissement renforce également sa coordination avec les forces compétentes, telles que les gardes-frontières et les douanes de Shuikou, afin d'optimiser le processus de transport, d'urgence et de traitement des patients transfrontaliers, garantissant ainsi la fluidité d'un "couloir de sauvetage".

Selon Bi Jinbao, responsable du dispensaire, un système de traduction bilingue sino-vietnamien a été mis en place dans les zones fonctionnelles, améliorant l'efficacité de la communication entre le personnel médical et les patients vietnamiens. La station a également établi des partenariats avec les établissements de santé locaux pour créer un mécanisme d'orientation bidirectionnelle et élargir la coopération médicale transfrontalière.

Situé à proximité immédiate du Vietnam, le bourg de Shuikou partage une ligne frontalière d'environ 41 km. Le nombre de consultations de patients vietnamiens au centre médical de Shuikou est passé de plus de 340 en 2023 à plus de 700 en 2025, illustrant une demande croissante en matière de soins médicaux transfrontaliers.

Ces dernières années, le Guangxi a intensifié sa coopération médicale avec le Vietnam, en déployant la voie d'urgence transfrontalière "Ligne de vie directe 1369" et en créant un "Centre de l'amitié sino-vietnamienne" à l'Hôpital populaire de Dongxing, offrant des conditions favorables aux patients vietnamiens. Au cours des cinq dernières années, les établissements de santé des zones frontalières du Guangxi ont enregistré plus de 53.000 visites ambulatoires de patients vietnamiens.

VNA/CVN