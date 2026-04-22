Jours de fête

Forte mobilisation des moyens de transport pour le pic de déplacements

Face à une forte hausse attendue de la demande de déplacements à l’occasion des fêtes du 30 avril et du 1 er mai ainsi que de la commémoration des rois Hùng, les entreprises de transport au Vietnam ont élaboré des plans visant à mobiliser au maximum leurs moyens afin d’assurer un service fluide, sûr et de qualité.

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Photo : VNA/CVN

Selon les experts, la proximité de ces jours fériés entraîne une répartition plus flexible des flux de passagers. Certains voyageurs optent pour des séjours prolongés en combinant les congés, tandis que d’autres répartissent leurs déplacements, contribuant ainsi à atténuer les pics de fréquentation.

À Hanoï, la société par actions des gares routières a mis en place, dès en amont, des mesures pour renforcer l’offre de transport, tout en garantissant l’ordre public et le respect des réglementations en matière de billetterie. Les périodes de pointe sont attendues autour des 24-25 avril et 29-30 avril.

Les gares routières de Giap Bat et de My Dinh devraient accueillir respectivement environ 9.000 et 11.400 passagers par jour, soit une hausse de plus de 200% par rapport à la normale. Près de 500 véhicules supplémentaires seront mobilisés afin de répondre à la demande.

Le secteur ferroviaire a également renforcé son offre, avec l’ajout de nombreux trains reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville aux principales destinations touristiques. Les ventes de billets ont déjà atteint des niveaux élevés, avec plus de 60.000 billets écoulés pour la fête des rois Hùng et environ 70.000 pour la période du 30 avril au 1er mai. Les tarifs ont augmenté de 5 à 10%, tout en maintenant des réductions pour certaines catégories de passagers.

Dans le transport aérien, la forte demande entraîne une rareté des billets sur plusieurs liaisons domestiques, notamment vers Dà Nang, Nha Trang et Phu Quôc. Les prix varient généralement entre 2,5 et 4,5 millions de dôngs par trajet, certains vols atteignant le plafond tarifaire. Cette situation est en partie liée à la hausse des coûts du carburant dans un contexte international instable.

Pour faire face à cette demande, les compagnies aériennes ont augmenté le nombre de vols et la capacité. Vietnam Airlines Group prévoit de proposer près de 1,12 million de sièges, en hausse de plus de 15 %, tandis que Vietjet a ajouté 500 vols supplémentaires.

Les autorités de l’aviation civile surveillent étroitement la situation et ajustent la gestion des créneaux de décollage et d’atterrissage afin d’optimiser l’exploitation.

Le ministère de la Construction a, de son côté, demandé aux entreprises de transport de mobiliser tous les moyens disponibles, d’assurer une bonne coordination entre les différents modes de transport et de garantir la transparence des tarifs.

Parallèlement, des mesures strictes sont imposées pour garantir la sécurité routière, notamment le contrôle des véhicules et des conducteurs, le respect des règles de circulation et la prévention des accidents.

Grâce à une préparation proactive et coordonnée, les autorités espèrent répondre efficacement aux besoins de déplacement de la population durant cette période de forte affluence.

VNA/CVN