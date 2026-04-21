Mois de la jeunesse 2026 : le bénévolat rassemble plus de 5,6 millions de jeunes

Le 21 avril, le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh a organisé, en présentiel et en ligne, une conférence de bilan du Mois de la Jeunesse 2026.

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Photo : VNA/CVN

Lors de l’événement, Bùi Quang Huy, premier secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, a souligné que ce mois coïncidait avec d’importants événements politiques, notamment les élections des députés à l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux. Selon les rapports des localités, 550.620 équipes de jeunes bénévoles ont été mobilisées dans l’ensemble du pays pour apporter leur soutien.

Il a exhorté les instances de l'Union à continuer d'assimiler les Résolutions du Parti pour les concrétiser en programmes adaptés aux réalités locales, tout en renforçant l'efficacité des actions. La jeunesse doit rester pionnière dans la transformation numérique, l'entrepreneuriat, le développement socio-économique et le volontariat.

Le rapport a souligné des résultats remarquables : plus de 5,6 millions de participations à des activités bénévoles et 51.000 initiatives enregistrées. Dans le domaine de la transformation numérique, plus de 80% des jeunes ont accédé à des programmes de renforcement des compétences numériques, favorisant l’utilisation des services publics en ligne et des paiements électroniques.

L’ensemble de l’Union de la jeunesse a organisé près de 14.000 activités de sensibilisation à l’histoire et à la culture, attirant plus de 2,5 millions de participations ; plus de 22.000 activités d’éducation aux traditions, liées au 95e anniversaire de sa fondation, ont mobilisé plus de 3,6 millions de jeunes. Près de 10.000 activités de communication sur les résolutions du Parti et le processus électoral ont également été menées, contribuant à renforcer la conscience politique de la jeunesse.

Sur le plan organisationnel, plus de 283.000 nouveaux membres ont été admis et 37.000 jeunes d'élite présentés au Parti, dont plus de 21.000 intégrés.

Concernant la transition numérique, plus de 22.000 groupes technologiques ont mobilisé 350.000 membres. Plus de 6.500 formations ont aidé 1,7 million d'habitants à utiliser les services dématérialisés et les paiements sans numéraire.

Le bénévolat a ciblé les zones reculées et frontalières, concrétisant 15.000 ouvrages de jeunesse d'une valeur dépassant 190 milliards de dôngs. Outre 5,6 millions d'arbres plantés, de multiples ponts, routes et maisons du cœur ont été bâtis pour améliorer les conditions de vie locales.

Les activités de soutien à l’entrepreneuriat et à l’emploi des jeunes ont enregistré des résultats positifs. Plus de 679 000 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement en orientation professionnelle ; plus de 153.000 ont été mis en relation avec des opportunités d’emploi. Près de 1.000 projets de start-up innovantes ont été soutenus, pour un montant total d’environ 282 milliards de dôngs.

Photos : VNA/CVN

La prise en charge des enfants s’est poursuivie avec plus de 75.000 bourses attribuées, pour un montant total proche de 40 milliards de dôngs. De nombreux programmes bénévoles d’enseignement des langues étrangères et des compétences numériques ont bénéficié à des centaines de milliers d’enfants.

Le dialogue et les échanges avec les jeunes se sont poursuivis à travers près de 5.000 rencontres locales. Le forum "Voix de la jeunesse - Action de l’Union" a attiré plus d’un million de participants et généré des dizaines de milliers de contributions.

À cette occasion, le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh a décerné des certificats de mérite aux collectifs et aux individus ayant obtenu des résultats remarquables lors du Mois de la jeunesse 2026.

VNA/CVN