Quang Ngai : saisie record de près de 400 kg d'explosifs par les gardes-frontières

Les forces compétentes de la province de Quang Ngai (Centre) ont démantelé une opération de transport et de stockage illégaux d’explosifs, saisissant près de 400 kg de substances explosives et arrêtant un suspect, ont indiqué le 20 avril les garde-frontières provinciaux.

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Photo : VNA/CVN

Selon les premières informations, à l’issue d’une opération de surveillance menée au carrefour menant au restaurant My Giang, dans le hameau de Thanh Thuy (commune de Van Tuong), les forces de l’ordre, en coordination avec le poste de garde-frontière de Binh Hai et la police locale, ont pris en flagrant délit Pham Van Hâu (né en 1989, domicilié à Van Tuong).

L’individu transportait, à moto, 11 sacs contenant des blocs solides de couleur grise, d’un poids total estimé à environ 220 kg. Ces substances, non identifiées sur place, ont ensuite été déterminées comme étant des explosifs.

Sur la base des déclarations du suspect, les autorités ont procédé à une perquisition d’urgence du restaurant My Giang, propriété d’une résidente locale, où 12 sacs supplémentaires contenant des substances similaires ont été découverts.

Au total, les forces fonctionnelles ont saisi 377 kg d’explosifs, ainsi qu’un motocycle, un téléphone portable et une carte mémoire de caméra de surveillance. Le suspect a été placé en détention provisoire, tandis que les pièces à conviction ont été mises sous scellés conformément aux procédures judiciaires en vigueur.

Auparavant, le 15 mars 2026, les garde-frontières de Quang Ngai avaient déjà interpellé un autre individu pour transport illégal de 97 kg d’explosifs dans la zone côtière de Tay An Hai, relevant de la zone spéciale de Ly Son. Le suspect et les éléments saisis avaient été transférés à la police provinciale pour la poursuite de la procédure judiciaire.

VNA/CVN