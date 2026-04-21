Hai Phong exonère les frais portuaires pour des cargaisons liquides jusqu’à fin 2026

Le Conseil populaire municipal de Hai Phong a adopté, lors de sa première session du mandat 2026–2031, une résolution concernant l’exonération des frais d’utilisation des infrastructures, des services et des utilités publiques dans la zone des portes d’entrée portuaires de Hai Phong pour les cargaisons liquides (essence, pétrole et gaz).

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Photo : VNA/CVN

La résolution est entrée en vigueur le 1er avril 2026 et restera applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

Selon cette résolution, le taux appliqué à l’essence, au pétrole et au gaz est fixé à zéro. En revanche, les autres cargaisons liquides ne relevant pas de ces catégories restent soumises aux niveaux de perception prévus par les réglementations de 2016 et 2017.

Le Conseil populaire de la ville a chargé le Comité populaire municipal et les organes concernés d’assurer la mise en œuvre de cette résolution, tandis que les organes compétents exerceront leur mission de supervision.

Fin mars 2026, face aux fluctuations des prix mondiaux de l’énergie, le Comité populaire municipal a organisé une rencontre avec les entreprises afin de chercher à lever les difficultés rencontrées par les acteurs de l’importation et de la distribution de produits liquides via le port de Hai Phong.

Selon le vice-président du Comité populaire municipal, Hoàng Minh Cuong, face à l’évolution complexe de la situation, le Premier ministre a rapidement pris des mesures importantes pour soutenir les citoyens et les entreprises. Ces décisions illustrent la volonté d’accompagner les activités économiques et de stabiliser le marché intérieur.

En tant que pôle industriel, portuaire et logistique majeur du Vietnam, Hai Phong est directement affectée par les fluctuations des coûts énergétiques, qui impactent de nombreux secteurs tels que les transports, la logistique, la production industrielle, la construction, le commerce extérieur, la finance et l’approvisionnement en carburants.

Dans ce contexte, les autorités municipales ont chargé les services concernés, notamment les services des Finances, de la Construction et de l’Industrie et du Commerce, ainsi que le comité de gestion de la zone économique de Hai Phong et les douanes, d’élaborer des solutions concrètes et adaptées afin de soutenir les entreprises, en particulier celles opérant dans l’importation de produits pétroliers via le port de Hai Phong.

Selon Hoàng Minh Cuong, cette mesure constitue une réponse concrète, rapide et opportune, traduisant la volonté et la responsabilité de la ville d’accompagner les entreprises et de contribuer à la stabilité des activités d’importation, de distribution et d’approvisionnement en carburants, au service de la production et de la vie quotidienne.

VNA/CVN