La coopération en biotechnologie, un nouveau moteur des relations Vietnam - Cuba

La coopération en biotechnologie s’affirme comme un nouveau pilier prometteur de la relation spéciale entre le Vietnam et Cuba, les deux pays cherchant à approfondir leur collaboration dans les domaines scientifiques, technologiques et de la santé.

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Lors d’une conférence de presse à Hanoi, mardi 21 avril, le Dr. Santiago Dueñas Carrera, vice-président du groupe cubain BioCubaFarma, a mis en avant les atouts de Cuba en biotechnologie, en particulier dans les secteurs biomédical et pharmaceutique, et a souligné les perspectives d’expansion de la coopération bilatérale.

Photo : VNA/CVN

L’événement, organisé par l’ambassade de Cuba au Vietnam et auquel a participé l’ambassadeur cubain Rogelio Polanco Fuentes, a mis en lumière les réussites de Cuba en matière de biotechnologie, ses produits étant désormais présents dans plus de 70 pays.

Le Dr. Santiago Dueñas Carrera a souligné que l’amitié de longue date entre le Vietnam et Cuba constitue un socle solide pour le développement d’une coopération globale, notamment dans les domaines scientifiques et technologiques – un moteur essentiel du développement socio-économique et de la souveraineté nationale en matière de santé.

Il a indiqué que les progrès de Cuba reposent sur un modèle intégré alliant recherche et production, répondant à la fois à la demande intérieure et à l’exportation.

BioCubaFarma emploie plus de 19.000 professionnels et opère selon des normes internationales rigoureuses, ce qui lui permet de transférer des technologies vers 10 pays tout en formant des ressources humaines hautement qualifiées pour ses partenaires.

Le vice-président de BioCubaFarma a également mis en avant la capacité d’innovation de Cuba, qui conjugue acquisition de technologies et développement de produits de pointe nationaux, notamment des médicaments biologiques novateurs pour les maladies rares.

Le groupe mène actuellement près de 400 projets de recherche dans des domaines prioritaires tels que l’oncologie, les maladies infectieuses, l’immunologie, les neurosciences, les troubles métaboliques et les biotechnologies agricoles.

La création de Genfarma en 2025, une coentreprise entre BioCubaFarma et des partenaires vietnamiens, a marqué un jalon dans la coopération bilatérale. Cette initiative marque un tournant vers une collaboration plus concrète et pragmatique, d’autant plus que le Vietnam s’efforce de renforcer son autonomie dans la production de vaccins, de produits pharmaceutiques et de bioproduits.

Au-delà des activités commerciales, Genfarma devrait jouer un rôle stratégique dans l’acquisition et le transfert de technologies cubaines originales vers le Vietnam en vue de leur production locale.

La coentreprise permettra aux scientifiques des deux pays de collaborer étroitement et de mutualiser leurs ressources pour produire localement des médicaments spécialisés, réduisant ainsi la dépendance aux approvisionnements extérieurs et le coût des traitements pour les patients.

Le marché pharmaceutique vietnamien, dont la valeur devrait atteindre 10 milliards de dollars d’ici 2026, offre un contexte favorable au développement des technologies et thérapies cubaines.

Fondé en 2012, BioCubaFarma est le groupe national cubain de biotechnologie et de produits pharmaceutiques, représentant environ la moitié des activités de recherche du pays. Il est spécialisé dans le développement et la commercialisation de produits de haute technologie, notamment des médicaments, des systèmes de diagnostic et des dispositifs médicaux.

Parmi ses produits phares figurent Heberprot-P pour le traitement des ulcères du pied diabétique, Hebermin pour la régénération tissulaire, l’anticorps monoclonal Nimotuzumab pour le traitement du cancer, le vaccin contre la méningite VA-Mengoc-BC et CIMAvax pour le cancer du poumon. Durant la pandémie de COVID-19, le groupe a également développé des vaccins largement utilisés, tels que Soberana 02 et Abdala.

VNA/CVN