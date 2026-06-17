L’Angola souhaite bénéficier du savoir-faire vietnamien pour développer son agriculture

Une délégation du ministère angolais de l’Agriculture et des Forêts, conduite par son ministre Isaac Francisco Maria dos Anjos, a eu le 16 juin une séance de travail avec des représentants du Centre national de vulgarisation agricole (NAEC) du Vietnam afin de renforcer la coopération en matière de vulgarisation agricole et de transfert de technologies dans le cadre du partenariat agricole entre les deux pays.

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Cette réunion, organisée dans le cadre de la visite de la délégation angolaise au Vietnam du 15 au 22 juin, faisait suite aux entretiens ministériels tenus plus tôt dans la journée. Elle a porté sur la mise en œuvre du plan d’action de coopération agricole 2025-2030 entre le ministère vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement et le ministère angolais de l’Agriculture et des Forêts.

Photo : VNA/CVN

Le directeur du NAEC, Le Quoc Thanh, a présenté l’expérience du Vietnam dans le développement de son système de vulgarisation agricole, soulignant le rôle déterminant de celui-ci dans la transformation du pays, passé du statut de nation confrontée à l’insécurité alimentaire à celui de l’un des principaux exportateurs agricoles mondiaux.

Il a décrit la vulgarisation agricole comme un maillon essentiel reliant les scientifiques, les entreprises et les agriculteurs, insistant sur le fait que le succès du développement agricole repose non seulement sur des technologies avancées, mais aussi sur des mécanismes efficaces permettant aux agriculteurs d’appliquer concrètement les innovations et les progrès techniques.

Le Quoc Thanh a affirmé que le Vietnam était prêt à partager son expérience avec l’Angola et à l’accompagner dans la mise en place d’un système de vulgarisation agricole adapté à ses besoins. À cette fin, le Vietnam pourrait dépêcher en Angola des experts et techniciens expérimentés dans les domaines des cultures agricoles, de la foresterie, de l’irrigation et du développement rural.

Selon lui, ces spécialistes contribueront à réaliser des études de terrain, mettre en place des modèles de démonstration technique, organiser des formations et transférer des technologies aux gestionnaires locaux et aux agriculteurs afin d’obtenir des résultats concrets et mesurables.

Il a ajouté que la formation du personnel local chargé de la vulgarisation agricole ainsi que du développement de modèles pratiques de démonstration constituaient des éléments essentiels pour garantir la durabilité à long terme des projets de coopération agricole entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Isaac Francisco Maria dos Anjos a salué les réalisations du Vietnam dans le secteur agricole ainsi que la contribution de son réseau de vulgarisation à l’augmentation de la productivité et au développement rural.

Il a souligné que l’Angola dispose d’un important potentiel agricole, grâce à l’abondance de terres arables et à des conditions naturelles favorables, mais qu’une grande partie de ce potentiel reste encore sous-exploitée. Alors que le pays s’efforce de développer une agriculture durable, de renforcer sa sécurité alimentaire et d’améliorer les conditions de vie en milieu rural, il souhaite s’inspirer de l’expérience pratique de pays ayant enregistré des progrès significatifs dans ce domaine, notamment le Vietnam.

Le ministre a indiqué que l’Angola espère particulièrement bénéficier du soutien vietnamien dans les techniques culturales, le transfert de technologies et les solutions agricoles intégrées pour des cultures stratégiques telles que le riz, le manioc et le soja, ainsi que dans le développement forestier.

Au-delà de l’assistance technique, l’Angola souhaite également coopérer avec le Vietnam dans le renforcement des capacités des techniciens agricoles, des agents de vulgarisation et des agriculteurs à travers des programmes de formation organisés dans les deux pays.

La partie angolaise a également exprimé son souhait de relancer le projet de culture du riz à Canzar, dans la province de Lunda Norte, dont la faisabilité avait été étudiée avec le soutien du gouvernement vietnamien en 2015. Le ministre a promis de créer des conditions favorables en matière de procédures administratives, d’accès aux terres et de politiques d’investissement pour les experts et les entreprises vietnamiennes opérant en Angola.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont également discuté de l’élargissement de la coopération Sud-Sud ainsi que des partenariats trilatéraux et multilatéraux impliquant des organisations internationales et des partenaires au développement. Selon elles, ces mécanismes pourraient permettre de mobiliser des ressources financières et techniques pour des projets liés aux systèmes semenciers, aux pépinières, à la culture tissulaire, à la mécanisation agricole et aux chaînes de valeur de transformation agroalimentaire en Angola.

Les deux pays sont convenus de collaborer à l’élaboration de projets concrets et de haute qualité pouvant être mis en œuvre rapidement, afin de contribuer à la sécurité alimentaire de l’Angola et de promouvoir un modèle réussi de coopération Sud-Sud.

Au cours de son séjour, la délégation angolaise doit également rencontrer des instituts vietnamiens de recherche agricole et forestière, visiter la province de Ninh Binh, échanger avec des entreprises et étudier les modèles vietnamiens de production rizicole, d’aquaculture et de fabrication d’aliments pour animaux.

Cette visite témoigne de la volonté commune du Vietnam et de l’Angola d’approfondir leur coopération dans le domaine agricole.

VNA/CVN