Lutte contre la pêche INN

Cà Mau intensifie la sensibilisation "au porte-à-porte et jusqu’aux ports"

La province de Cà Mau (Sud) déploie activement un ensemble de mesures concertées afin de contribuer aux efforts nationaux visant à obtenir la levée du "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE) aux produits halieutiques vietnamiens.

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Parmi les actions engagées, la province met l’accent sur la sensibilisation et la vulgarisation juridiques. L’objectif est de renforcer la conformité des pêcheurs afin de garantir le strict respect des réglementations relatives à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), ouvrant ainsi la voie à un développement halieutique durable.

Fin mai et début juin 2026, une délégation intersectorielle de la province de Cà Mau - composée du Service de la justice, du Service de l’agriculture et de l’environnement, ainsi que du Commandement provincial des gardes-frontières - a organisé une vaste campagne de vulgarisation de la législation relative à la lutte contre la pêche INN. Lors de cette opération, la délégation a mis l’accent sur une approche "au porte-à-porte et jusqu’aux ports" afin de sensibiliser directement les pêcheurs locaux.

Au port de pêche de Sông Đốc, situé dans la commune éponyme et considéré comme le plus grand et le plus animé de la province de Cà Mau, l’activité bat son plein. Au retour de longues campagnes en mer, les produits halieutiques sont débarqués des navires vers les halles du port, où poissons et crevettes sont triés et transformés avant d’être acheminés vers les marchés nationaux et internationaux.

Afin d’accompagner au mieux les propriétaires de bateaux et les marins-pêcheurs dans le respect des réglementations relatives à la pêche INN, la délégation provinciale, en coordination avec le Comité populaire de la commune de Sông Đốc, est montée directement à bord des navires pour mener des actions de sensibilisation de proximité.

Mạc Văn Căn, pêcheur du hameau de Đất Biển, relevant de la commune de Sông Đốc, province de Cà Mau, confie : "Ces dernières années, j’ai été sensibilisé à plusieurs reprises à la lutte contre la pêche INN. Cependant, cela se faisait principalement sous forme de conférences. Le fait que des agents se rendent directement à bord des navires pour échanger avec nous est une approche très nouvelle. Grâce à ces discussions et à la lecture des dépliants d’information, je comprends désormais beaucoup mieux les réglementations en la matière."

Photo: VNA/CVN

L’intensification de ces campagnes de sensibilisation a grandement aidé les professionnels de la mer à mieux comprendre les exigences liées à la lutte contre la pêche INN. Mme Nguyễn Thị Phượng, résidente de la commune de Phan Ngọc Hiển, souligne que par le passé, de nombreux pêcheurs faisaient preuve de négligence ou ne maîtrisaient pas pleinement les règles relatives aux systèmes de surveillance des navires (VMS), à la tenue du journal de bord ou encore aux délimitations maritimes.

Toutefois, ces sessions d’information ont permis à la communauté de prendre conscience de ses responsabilités en matière de respect de la législation et de protection des ressources halieutiques. "Aujourd’hui, prendre la mer ne se résume plus à pêcher, il faut aussi connaître la loi. En cas d’infraction, les conséquences sont lourdes : on risque de perdre son navire et de mettre sa famille en difficulté. Les gens en sont désormais bien conscients et respectent beaucoup mieux les règles", partage-t-elle.

M. Đỗ Hồng Quang, chef du bureau de la vulgarisation et de l’éducation juridiques au sein du Service de la justice de la province de Cà Mau, indique : "Le déploiement des forces sur le terrain pour mener une sensibilisation “au porte-à-porte et jusqu’aux ports” auprès des pêcheurs via la distribution de dépliants n’est certes pas nouveau, mais il s’avère particulièrement efficace. En y intégrant des informations pratiques, concises et faciles à comprendre, nous aidons la population à mieux se les approprier, renforçant ainsi sa conformité et son respect des réglementations."

Vers un développement halieutique durable

Selon Đỗ Hồng Quang, afin d’intensifier la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), le Service de la justice de la province de Cà Mau a mis l’accent sur la diversification des formats de sensibilisation et de vulgarisation juridiques.

Concrètement, le Service a procédé à la rédaction et à l’impression de plus de 1.000 affiches d’information sur la lutte contre la pêche INN, portant le message suivant : "Chaque propriétaire de bateau et marin-pêcheur prenant la mer doit impérativement respecter les réglementations minimales suivantes ; toute infraction en matière de pêche est passible d’amendes ou de peines d’emprisonnement".

En coordination avec le Commandement des garde-frontières, ces affiches ont été apposées aux embouchures menant à la mer, dans les postes et flottilles de gardes-frontières, les stations de contrôle, les points de contrôle mobiles, les débarcadères, les ports de pêche, les zones de concentration des navires ainsi que directement sur les bateaux s’apprêtant à prendre la mer.

En parallèle, le Service provincial de la justice a organisé le concours "À la découverte de la législation sur la lutte contre la pêche illicite" édition 2026, qui a attiré plus de 13.500 participants.

Photo: VNA/CVN

Des conférences de vulgarisation juridique sur la lutte contre la pêche INN ont également été organisées dans les trois communes de Sông Đốc, Khánh Lâm et Phan Ngọc Hiển, reconnues comme des zones clés pour les activités halieutiques. Loin de se limiter à une simple présentation des réglementations, ces rencontres se sont transformées en véritables forums d’échange direct entre les autorités et les pêcheurs autour des difficultés rencontrées en mer.

Ces initiatives contribuent ainsi à sensibiliser la communauté à la protection des ressources halieutiques, au maintien de l’ordre public en mer ainsi qu’à la préservation de la souveraineté maritime et insulaire de la Patrie.Nguyễn Hoàng Xuân, directeur adjoint de la Direction des ressources halieutiques relevant du Service de l’agriculture et de l’environnement de la province de Cà Mau, estime que dans un contexte où le secteur de la pêche vietnamien s’oriente vers un développement durable et une intégration internationale accrue, le respect strict des réglementations est désormais impératif pour tous les navires opérant en mer.

Cela concerne notamment l’immatriculation, le contrôle technique, l’octroi des licences de pêche, l’installation et le maintien en fonctionnement des systèmes de surveillance des navires (VMS), la tenue du journal de bord, la traçabilité des produits halieutiques ainsi que le respect des zones de pêche autorisées.

Cette conformité rigoureuse permet non seulement aux pêcheurs d’éviter toute infraction à la loi, mais contribue également à bâtir une pêche moderne, transparente, responsable et conforme aux exigences du marché international.

Lors des conférences, l’un des points majeurs de la sensibilisation menée par les autorités concerne les incursions illégales de navires dans les eaux étrangères. Le lieutenant-colonel Nguyễn Văn Hệ, chef adjoint du bureau des affaires professionnelles au sein du Commandement provincial des gardes-frontières de Cà Mau, souligne que la violation des eaux territoriales étrangères expose non seulement les pêcheurs à des risques d’arrestation, d’amendes et de confiscation de leurs embarcations, mais entraîne également de lourdes conséquences pour leurs familles, l’ordre public en mer ainsi que les relations diplomatiques entre le Vietnam et les pays de la région.

Il précise que les forces compétentes renforcent actuellement le contrôle rigoureux des navires dès les embouchures, en interdisant fermement toute sortie en mer aux embarcations ne remplissant pas l’ensemble des conditions réglementaires.

Photo : VNA/CVN

Truong Giang/CVN