Des mesures coordonnées pour obtenir la levée du "carton jaune"

Après plus de huit années de mise en œuvre de mesures contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), le Vietnam enregistre des résultats encourageants.

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Photo : VNA/CVN

La diminution significative des infractions, le renforcement de la gestion des pêches et l’amélioration de la sensibilisation des pêcheurs s’accompagnent désormais d’une stratégie de diversification des moyens de subsistance dans les zones côtières, considérée comme un levier essentiel pour promouvoir une pêche durable et responsable.

Plus de huit ans après l’introduction de cet avertissement lié à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), les autorités vietnamiennes mettent en avant des avancées notables tant sur le plan réglementaire que dans la gestion des ressources marines et la sensibilisation des communautés de pêcheurs.

Parmi les solutions déployées, la diversification des activités économiques des populations côtières apparaît comme une mesure de fond visant à réduire la pression exercée sur les ressources halieutiques. Dans le village de pêche de Ninh Vân, province de Khanh Hoa, de nombreux habitants ont progressivement délaissé la dépendance exclusive à la pêche pour développer des activités touristiques, notamment l’hébergement et les expériences de découverte de la vie des pêcheurs.

Des initiatives similaires sont aujourd’hui mises en œuvre dans plusieurs provinces côtières, notamment à Quang Ninh, Quang Tri, Cà Mau et An Giang. Ces modèles alternatifs sont considérés comme des instruments efficaces pour diminuer l’exploitation des ressources naturelles et prévenir les pratiques de pêche illégale.

Selon Vu Duyên Hai, directeur adjoint du Département des pêches et de la surveillance des ressources halieutiques relevant du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, la diminution progressive des ressources marines constitue l’une des causes profondes des infractions liées à la pêche INN. Les politiques menées durant les décennies précédentes avaient favorisé la modernisation de la flotte et l’augmentation des capacités de capture, mais elles ont également accru la pression sur les écosystèmes marins.

Pour répondre à cette situation, le secteur des pêches a proposé au gouvernement un programme de reconversion de certaines activités de pêche ayant un impact important sur les ressources et l’environnement marin. La stratégie nationale actuelle repose sur trois piliers : la réduction de l’effort de pêche en fonction des stocks disponibles, le développement de l’aquaculture marine industrielle moderne et la conservation des ressources associée au développement d’un tourisme écologique durable.

Parallèlement à ces mesures économiques, les activités de sensibilisation se sont multipliées. Outre les campagnes d’information traditionnelles, plusieurs unités des gardes-frontières et des garde-côtes ont collaboré avec les autorités locales pour mettre en place des programmes de communication artistiques.

Les résultats obtenus au niveau national témoignent également de progrès significatifs. Les autorités ont mis en œuvre les quatre principaux groupes de recommandations formulés par la Commission européenne, portant sur le cadre juridique, la gestion de la flotte, la traçabilité des produits de la pêche et le renforcement de l’application de la loi.

Le gouvernement a notamment adopté les décrets n°37/2024/NĐ-CP et n°38/2024/NĐ-CP afin de renforcer les mécanismes de contrôle, d’accroître les sanctions et d’améliorer l’efficacité de la gestion du secteur. Les quotas de pêche sont désormais attribués en fonction de l’état des ressources dans chaque zone maritime, tandis que les flottes sont réparties selon les zones de pêche côtières, intermédiaires ou hauturières.

L’un des résultats les plus remarquables concerne l’installation des dispositifs de surveillance des navires. Près de 100% des bateaux de pêche de plus de 15 mètres sont désormais équipés de systèmes de suivi des déplacements. Les rares navires non équipés sont principalement immobilisés ou hors service et font l’objet d’un contrôle strict des autorités locales. Par ailleurs, le système électronique de traçabilité des captures a été largement déployé, avec l’obligation pour les armateurs d’effectuer des déclarations numériques lors des entrées et sorties des ports.

Photo : VNA/CVN

Les pêcheurs sont désormais davantage conscients que le respect des règles de la pêche INN ne vise pas uniquement la levée du "carton jaune" européen, mais participe également à la préservation des ressources marines et à la protection durable de leurs propres moyens de subsistance.

Fort de ces avancées et du développement continu de modèles économiques durables dans les communautés côtières, le Vietnam entend poursuivre la modernisation de son secteur halieutique afin de construire une pêche responsable, conforme aux normes internationales et susceptible d’obtenir prochainement la levée de l’avertissement de la Commission européenne.

VNA/CVN