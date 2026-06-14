Hô Chi Minh-Ville

De la riziculture traditionnelle à l’agriculture de haute technologie

En l’espace de cinquante ans, Hô Chi Minh-Ville a métamorphosé son secteur agricole. Malgré l’urbanisation rapide et la pression foncière, la ville a réussi à accroître fortement la valeur de sa production grâce à l’innovation, aux biotechnologies et à l’agriculture circulaire.

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Pour mesurer l’ampleur de cette transformation, il faut revenir à 1976. À cette époque-là, l’agriculture, largement dominée par une riziculture traditionnelle à faible rendement, occupait une place centrale dans l’approvisionnement alimentaire local. La valeur de la production ne représentait alors que quelques millions de dôngs par hectare et par an, tandis que les exportations demeuraient marginales.

Cinquante ans plus tard, le paysage agricole a profondément changé. Malgré la disparition annuelle de 700 à 1.000 hectares de terres agricoles sous l’effet de l’urbanisation, la valeur de la production a connu une progression spectaculaire. Selon le Service municipal de l’agriculture et de l’environnement, la valeur moyenne de production a dépassé 570 millions de dôngs par hectare en 2025.

Des modèles à forte valeur ajoutée, tels que la culture de tissus végétaux au Centre de biotechnologie de la ville, l’orchidiculture à Củ Chi ou encore la crevetticulture intensive à Cần Giờ, génèrent désormais entre 1 et 2 milliards de dôngs par hectare. Le secteur maintient une croissance annuelle comprise entre 2 % et 3 %, illustrant le passage d’une logique de volume à une stratégie fondée sur la création de valeur. Cette évolution est notamment portée par la Zone agricole de haute technologie de Củ Chi, symbole du développement d’une agriculture urbaine intégrant des solutions technologiques avancées.

Ce processus de restructuration s’est accéléré après 2010 avec le lancement de programmes ambitieux en faveur de l’agriculture urbaine. Il a été renforcé par une stratégie d’intégration régionale conforme à la Résolution n°24-NQ/TW du Bureau politique. Hô Chi Minh-Ville joue désormais le rôle de centre de recherche, d’innovation et de transfert technologique, en coopération avec les provinces voisines, notamment Bình Dương et Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cette coordination régionale permet de réduire les coûts logistiques, d’optimiser les chaînes d’approvisionnement et de compenser les contraintes foncières de la métropole, favorisant ainsi l’émergence d’un écosystème agricole cohérent et performant.

Une transformation portée par l’innovation

La transformation de l’agriculture locale repose également sur une vision stratégique portée par plusieurs générations de dirigeants. Des investissements dans les infrastructures hydrauliques sous le mandat de Nguyễn Văn Linh à la promotion de l’agriculture urbaine sous Nguyễn Minh Triết, puis à la création de la première zone agricole de haute technologie sous Lê Thanh Hải, chaque étape a contribué à renforcer cette dynamique.

Plus récemment, face aux défis climatiques, les autorités municipales ont aligné leur stratégie de développement sur les objectifs nationaux de neutralité carbone à l’horizon 2050, en s’appuyant sur les orientations gouvernementales relatives à l’économie circulaire.

Sur le terrain, ces politiques produisent déjà des résultats tangibles. La Corporation agricole de Saïgon (SAGRI) a modernisé ses élevages selon des normes strictes de biosécurité. De son côté, Vinamilk développe à Củ Chi des fermes écologiques « Green Farm », où les biodigesteurs transforment les déchets d’élevage en biogaz et en fertilisants organiques.

À Cần Giờ, les exploitations de crevettes fonctionnant en circuit fermé affichent un taux de réutilisation de l’eau supérieur à 90 %, sans rejet polluant dans l’environnement. L’intégration de l’Internet des objets (IoT) permet par ailleurs aux coopératives de mieux gérer les ressources, de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et d’obtenir des certifications reconnues telles que VietGAP et GlobalGAP. Cette démarche est complétée par la promotion des produits labellisés OCOP (À chaque commune son produit).

L’intégration administrative et économique de Bình Dương et de Bà Rịa-Vũng Tàu, effective depuis la mi-2025, ouvre de nouvelles perspectives pour la période 2026-2030. La planification prévoit notamment la création d’une ceinture agricole de haute technologie associant complexes agroécologiques, entrepôts frigorifiques intelligents et zones d’économie maritime circulaire connectées au complexe portuaire de Cái Mép - Thị Vải.

À l’horizon 2030, Hô Chi Minh-Ville ambitionne de porter à plus de 75 % la part de la production agricole issue de la haute technologie, de réduire de 20 % l’intensité de ses émissions de gaz à effet de serre et de mettre en place une plateforme d’échange de crédits carbone.

À plus long terme, la métropole aspire à devenir, d’ici 2040, un centre régional de référence en matière d’innovation et de transfert de biotechnologies agricoles en Asie du Sud-Est. Elle achèverait ainsi sa transformation, passant du statut de producteur de matières premières agricoles à celui de gestionnaire de chaînes de valeur intelligentes, durables et numérisées, pleinement intégrées à l’économie verte de demain.

Texte et photos : Truong Giang/CVN