Le référentiel Vietfarm : un levier pour une agriculture durable et à faibles émissions

Dans un contexte de changement climatique mondial et face aux exigences de plus en plus strictes des marchés internationaux en matière de développement vert, l'agriculture vietnamienne se trouve à un tournant stratégique majeur. Dans ce paysage, le référentiel d'agriculture à faibles émissions VietFarm émerge comme une solution pionnière, ouvrant une voie de rupture pour les modèles de culture durables.

>> Agriculture : une croissance résiliente au cours des quatre premiers mois de l’année

>> Renforcer les engagements en faveur de la biodiversité et de la conservation durable

>> Hô Chi Minh-Ville veut bâtir un écosystème au service de sa transition verte

Le référentiel d'agriculture à faibles émissions VietFarm a été recherché et développé depuis 2018 par des scientifiques du Centre pour le Développement et l'Intégration (CDI) et de l'Institut des Technologies Vertes (GreenTech). Après avoir été approuvé par le Conseil scientifique de l'Institut au niveau local, il est devenu la première norme agricole à faibles émissions appliquée à la culture, à l'élevage et à l'aquaculture au Vietnam. La mission fondamentale de ce référentiel est d'établir un cadre de pratiques agricoles durables afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la production, de maintenir les rendements, d'optimiser l'efficacité économique et de répondre pleinement aux exigences de traçabilité du marché.

Pour les cultures, la norme se concentre sur le contrôle des principales sources d'émissions provenant de la gestion de l'eau d'irrigation, de la nutrition et du traitement des sous-produits. Les cinq contenus techniques clés comprennent : l'application de la méthode d'irrigation alternée séchage-ennoiement (AWD) pour réduire le méthane ; la gestion de la nutrition orientée vers le bio-organique afin de réduire les engrais chimiques ; la gestion de la paille et des sous-produits selon les principes de l'économie circulaire ; le contrôle du processus de culture via un journal de bord électronique ; et la mise en œuvre de la mesure, de la notification et de la vérification (MRV) des émissions selon des directives internationales strictes telles que le GIEC (IPCC) ou l'analyse du cycle de vie (ACV/LCA).

Le référentiel VietFarm est déployé sur le terrain à travers l'intégration de pratiques culturales avancées avec un système MRV de pointe. Ce processus est soutenu de manière globale par des organisations spécialisées. À titre d'exemple, dans les zones de matières premières, les entreprises et les coopératives sont guidées pour installer le système eGap afin de surveiller le processus de production via un journal de bord électronique, combiné avec les stations météo intelligentes iMetos pour alerter des ravageurs et des catastrophes naturelles.

De plus, les ménages agricoles bénéficient de formations techniques pour multiplier eux-mêmes les micro-organismes sur place afin de servir la production biologique. Après un processus d'enquête, de prélèvement de gaz à effet de serre et de mesures sur le terrain par la méthode de la chambre fermée, les modèles conformes seront évalués par le Conseil d'audit sur l'analyse du cycle de vie et recevront officiellement la certification VietFarm à faibles émissions. Chaque lot de produits sortant de l'usine est doté d'un code QR pour que les consommateurs puissent facilement tracer l'ensemble des informations, depuis le processus de culture jusqu'au produit final.

Les fruits des modèles pilotes

La période allant de 2021 à 2025 a été le témoin de succès retentissants pour VietFarm lors de son déploiement pilote dans plusieurs localités, en particulier avec les modèles de la province de Sơn La. Sur place, le programme s'est concrétisé avec succès sur des chaînes de valeur stratégiques que sont le riz à faibles émissions et le café Arabica.

Au sein de la Coopérative de services agricoles Quang Huy, la conversion de 130 hectares de riz conventionnel vers une culture à faibles émissions a apporté un double bénéfice. Les coûts de production des agriculteurs ont diminué d'environ 30 %, dont une baisse de 40 % pour les engrais et une réduction allant jusqu'à 80 % pour les produits phytosanitaires. À l'inverse, le rendement du riz n'a subi aucune baisse, mais a au contraire augmenté de 10 % à 20 % par rapport à avant, atteignant un prix de vente supérieur de 20 % à 30 %. Le système MRV y a enregistré une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 à 50 tonnes d'équivalent CO 2 par campagne sur l'ensemble de la superficie. En octobre 2025, la coopérative Quang Huy est devenue fièrement l'un des premiers modèles de riz au Vietnam à obtenir la certification VietFarm à faibles émissions dotée d'un système MRV complet.

L'essaimage du référentiel VietFarm s'est également illustré de manière flagrante dans la chaîne de valeur du café de Sơn La. La coopérative de café Bích Thảo, avec son modèle d'agroforesterie multi-strates, a optimisé l'utilisation des balles de riz comme combustible et le compostage microbien de la pulpe de café en engrais organique. Les résultats de l'audit d'octobre 2025 ont révélé que le café vert de la coopérative affichait une empreinte carbone négative (-3,11 kg CO 2 /kg de café vert), permettant ainsi au produit d'être exporté avec succès vers 23 marchés internationaux. De même, la société par actions Phúc Sinh Sơn La a également converti avec succès 30 tonnes de sous-produits de café par an en engrais organique grâce aux préparations de VietFarm, résolvant ainsi radicalement le problème de la pollution environnementale tout en réduisant les coûts d'intrants.

Selon le Professeur associé-Docteur Mai Quang Vinh, vice-président et secrétaire général de l'Association de la transition verte du Vietnam, et directeur de l'Institut des technologies vertes, les résultats pilotes et les modèles de développement du riz à faibles émissions apportent un double bénéfice. Les technologies telles que l'AWD, le SRI, le traitement de la paille et les engrais intelligents permettent non seulement de réduire des tonnes de CO 2 /ha par campagne, mais améliorent également le rendement et l'efficacité économique. Sur le plan économique, le modèle bas-carbone aide les agriculteurs à réduire les coûts des semences, des engrais et des pesticides, tout en augmentant les bénéfices de 10 à 50 %. Quant au modèle de culture du café, l'obtention de la certification en 2025 par trois modèles à la coopérative Quang Huy, la coopérative Bích Thảo et la société Phúc Sinh à Sơn La est une preuve vivante de l'efficacité de ce référentiel : réduction des coûts d'intrants, valorisation des produits, amélioration de l'environnement et ouverture d'opportunités d'accès au marché des crédits carbone.

Attentes et objectifs pour les années à venir

S'appuyant sur des succès concrets, le référentiel VietFarm ouvre de vastes perspectives pour la feuille de route de l'agriculture verte du Vietnam sur la période 2025-2035. L'objectif immédiat est de promouvoir et de généraliser les modèles réussis. Plus précisément, dès les prochaines années, le Comité populaire du district de Phù Yên et la province de Sơn La ont demandé d'étendre la superficie du riz à faibles émissions dans la région de Mường Tấc jusqu'à 600 hectares.

À plus long terme, la finalisation du référentiel VietFarm ainsi que du système de certification MRV aux normes internationales constitueront un prérequis majeur pour soutenir le Vietnam dans la construction de la marque « Gạo Việt xanh phát thải thấp » (Riz vert du Vietnam à faibles émissions). Cela permettra non seulement de rehausser le positionnement des exportations et de répondre aux exigences techniques strictes des critères ESG (Environnement - Social - Gouvernance), mais ouvrira également des opportunités d'accès à de nouveaux marchés financiers grâce à la commercialisation des crédits carbone issus de l'agriculture. C'est une étape solide pour concrétiser l'engagement international Net-Zero d'ici 2050 vers lequel le Vietnam tend.

Texte et photos : Truong Giang/CVN