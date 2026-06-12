Bac Ninh engrange plus de 2.623 milliards de dôngs grâce au litchi

La province septentrionale de Bac Ninh a enregistré plus de 2.623 milliards de dôngs (environ 99,5 millions de dollars) de revenus tirés du litchi dès le début de la campagne de récolte 2026, portée par des prix record et à une demande soutenue sur le marché intérieur comme à l’export.

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Photo : VNA/CVN

Selon les autorités provinciales, les litchis se vendent actuellement à des niveaux historiquement élevés. Les variétés précoces sont commercialisées entre 35.000 et 70.000 dôngs le kilogramme, tandis que les litchis de pleine saison se négocient entre 55.000 et 90.000 dôngs/kg. La variété haut de gamme U Trung a même atteint le prix record de 300.000 dôngs/kg.

Au 8 juin, quelque 47.530 tonnes avaient été commercialisées, soit 38% de la production estimée, dont plus de 18.500 tonnes exportées. La Chine demeure le principal marché d’exportation, devant le Canada, le Japon, les États-Unis et l’Union européenne (UE). Les exportations vers la Chine bénéficient par ailleurs de procédures douanières prioritaires.

La province prévoit une production totale de 125.000 tonnes en 2026 et table sur des recettes supérieures à celles de l’an dernier grâce au maintien de prix élevés tout au long de la saison.

Parallèlement, Bac Ninh poursuit ses efforts d’amélioration de la qualité à travers les certifications VietGAP, GlobalGAP et les normes de production biologique. La province développe également les canaux de commercialisation numériques, notamment le commerce électronique et les ventes en direct (livestreaming), tout en renforçant les systèmes de traçabilité.

Les autorités encouragent en outre le développement du tourisme expérientiel dans les vergers de litchis. À ce jour, Bac Ninh recense 143 vergers de litchis labellisés pour le tourisme et géolocalisés sur Google Maps, conformément à la reconnaissance accordée par le président du Comité populaire provincial.

Enfin, Bac Ninh entend poursuivre la diversification de ses marchés d’exportation vers l’Union européenne, l’Amérique du Nord, le Japon et la République de Corée, tout en accélérant la numérisation de l’ensemble de la chaîne de valeur agricole.

VNA/CVN