Lutte contre la pêche INN : Cà Mau durcit la surveillance des navires de pêche

La province méridionale de Cà Mau a intensifié ses efforts de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), dans le but de contribuer à la levée du “carton jaune” imposé par la Commission européenne (CE) au secteur halieutique vietnamien.

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Dans ce cadre, le président du Comité populaire provincial, Lu Quang Ngoi, a promulgué la Décision n° 140/2026/QD-CTUBND, établissant un mécanisme de coordination destiné à renforcer la surveillance des navires de pêche lors de leurs entrées et sorties des ports et embarcadères, ainsi qu’à améliorer l’échange d’informations et le traitement des infractions liées à la pêche INN.

La nouvelle réglementation accorde une place centrale aux technologies de contrôle. Les autorités renforceront l’exploitation du Système de surveillance des navires par satellite (VMS), du Système électronique de traçabilité des produits de la pêche (eCDT) et de la Base nationale de données halieutiques.

Les informations relatives aux licences de pêche, aux certificats de sécurité technique et aux itinéraires de navigation seront partagées entre les organismes compétents afin de renforcer la supervision et de détecter rapidement les éventuelles infractions.

Le Commandement provincial des gardes-frontières est chargé de vérifier rigoureusement les conditions d’exploitation des navires avant toute autorisation de sortie en mer. Seules les embarcations respectant pleinement les exigences légales et disposant d’un dispositif VMS opérationnel pourront prendre la mer.

Par ailleurs, le Service provincial de l’agriculture et de l’environnement, en coordination avec les autorités portuaires et les services chargés de la lutte contre la pêche INN, supervisera les débarquements, vérifiera les informations relatives aux navires et actualisera les données sur les plateformes électroniques.

Afin de prévenir rapidement les infractions en mer, la province de Cà Mau a instauré un mécanisme de partage d’informations entre les forces compétentes. Les données concernant les navires ayant perdu leur signal VMS, franchi les limites des eaux étrangères ou ne remplissant pas les conditions d’exploitation doivent être transmises sans délai et avec précision par les canaux appropriés.

Avec plus de 310 kilomètres de côtes et une flotte de plus de 5.000 navires de pêche, Cà Mau dispose d’un important potentiel de développement de l’économie maritime.

Toutefois, le “carton jaune” de la Commission européenne demeure un défi majeur pour le secteur.

Les autorités estiment que le renforcement des mécanismes de contrôle contribuera non seulement à soutenir les exportations de produits halieutiques, mais aussi à protéger les ressources et à promouvoir une pêche durable, responsable et transparente.

VNA/CVN