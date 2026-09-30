Ligue des nations

L'Angleterre gagne en République tchèque grâce au duo Gordon-Kane

Battue par l'Espagne championne du monde samedi, l'Angleterre s'est imposée 2-0 mardi 29 septembre en République tchèque, rapidement réduite à dix, lors de la deuxième journée de Ligue des nations.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les Anglais, défaits samedi 3 octobre à Wembley 3-2 par la Roja, ont décroché leurs trois premiers points dans le groupe 3 grâce à Anthony Gordon (47e) et Harry Kane (69e), déjà buteurs face aux Espagnols.

Les Three Lions, troisièmes du Mondial, ont bien été aidés par l'exclusion dès la 23e minute du joueur de l'Olympique Lyonnais Pavel Sulc pour un tacle non maîtrisé sur Elliot Anderson.

Thomas Tuchel avait opéré quatre changements par rapport au match perdu contre les champions du monde.

Le technicien allemand a fait souffler Jude Bellingham, très bon contre les Espagnols, en titularisant Morgan Rogers, et presque entièrement renouvelé sa ligne défensive.

Rogers s'est mis en évidence à la 17e minute mais sa frappe en pivot a trouvé le montant gauche du but.

Six minutes plus tard, les Tchèques ont perdu leur milieu de terrain Pavel Sulc, coupable d'un vilain tacle sur Elliot Anderson. Le carton jaune initialement reçu par le joueur de l'OL s'est transformé en rouge après consultation de la VAR par l'arbitre.

En début de deuxième période, les Anglais ont finalement trouvé la faille par Anthony Gordon. L'ailier du FC Barcelone, parfaitement servi par Trent Alexander-Arnold, a placé une tête piquée dans la cage tchèque.

Le capitaine Harry Kane a enfoncé le clou en inscrivant son 87e but en sélection, d'une frappe croisée du gauche.

Les hommes de Thomas Tuchel se déplaceront samedi en Croatie pour tenter de conforter leur deuxième place du groupe, derrière les leaders espagnols, vainqueurs 4-1 des Croates ce mardi 29 septembre à Séville.

AFP/VNA/CVN