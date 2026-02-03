L’ancienne capitale de Huê respire la singularité et accueille avec ses conteurs

Tant qu’il y aura des personnes prêtes à raconter les histoires de Huê (Centre) à travers leurs souvenirs et leur nostalgie, l’ancienne capitale offrira toujours aux visiteurs des raisons d’y revenir.

S’appuyant sur ses expériences personnelles et ses souvenirs de l’ancienne capitale, Vo Ca Dao a compilé une centaine d’activités à faire lors d’une visite à Huê.

Il ne s’agit pas seulement de suggestions destinées aux visiteurs qui découvrent la ville pour la première fois, mais aussi d’une manière de raconter l’histoire de Huê à travers sa vie quotidienne.

Des expériences inattendues

À plus de 4h00, Dao est venu me chercher pour aller prendre le petit-déjeuner. Dans la rue Hung Vuong, à côté de l’Université de pédagogie de Huê, l’échoppe de nouilles de Mme Ut ouvre à 4h00 et ferme généralement à 5h00. Une dizaine de clients sont assis les uns à côté des autres, chacun sur une chaise, sans table.

Selon Dao, ceux qui viennent manger ici sont souvent des travailleurs qui commencent leur journée très tôt, des noctambules rentrant tard, des employés des lieux de divertissement nocturnes, des personnes faisant leur exercice matinal, mais aussi des touristes.

Certes, prendre le petit-déjeuner à 4h00 peut sembler familier à certains, mais cela reste une pratique peu courante. Cela explique pourquoi Dao a déjà amené plus de 500 personnes, dont moi, chez Mme Ut.

Mme Ut m’a confié que son échoppe existe depuis 35 ans. Auparavant, elle vendait ses nouilles dans la rue Truong Dinh, derrière l’hôtel Morin, et depuis cinq ans, elle est installée à Hung Vuong.

Autre adresse emblématique : le café de M. Suu, situé dans le jardin public de la rue Phan Dang Luu. À 5h00, il fait encore nuit, mais quelques minutes plus tard, toutes les places sont occupées.

Ce qui est impressionnant au café de M. Suu, ce n’est pas seulement que cet homme de 82 ans y travaille depuis 50 ans, mais aussi que l’ancien poste de garde ait été transformé en espace de préparation du café, créant une atmosphère chaleureuse et intime où la frontière entre propriétaire et client s’estompe.

Huê n’est pas une ville idéale pour les gens pressés. Ce sont ces détails du quotidien, souvent négligés, qui révèlent le mieux le rythme de vie si particulier de Huê.

Fort de sa propre expérience et de celle de nombreux visiteurs tombés sous le charme de Huê, Dao souhaite rassembler et distiller ces moments dans le projet "100 choses à faire à Huê", afin d’aider les futurs visiteurs à mieux comprendre et apprécier la ville.

Les choses à essayer

Né en 1978, Dao a vécu et travaillé davantage à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoi que dans sa ville natale, Huê. Après huit années d’études à Hô Chi Minh-Ville, passées à travailler comme rédacteur pour le journal Tuôi Tre (Jeunesse), dans le secteur du tourisme et chez Alphabooks, son amour pour cette ville paisible reste intact, le poussant à y revenir.

Dao participe à la gestion du Club du livre et de la culture de Huê, conseille des élèves et des étudiants en matière d’éducation, accompagne des entreprises dans la mise en place de leurs services de gestion commerciale, mais il estime pouvoir faire encore davantage.

Selon lui, ce projet constitue le prolongement et l’élargissement de la série de vidéos #daohoideptrai, dont l’objectif était déjà de raconter des histoires sur Huê.

L’idée initiale consistait à créer une chaîne TikTok montrant le quotidien à Huê : où aller aujourd’hui, demain, quoi manger, quelles expériences vivre, le tout réalisé par des jeunes.

Cependant, Dao s’est rapidement rendu compte que TikTok convenait surtout à un public jeune, alors que certains préfèrent regarder des images fixes ou lire. Il s’est donc lancé, avec des étudiants, dans un nouveau projet.

Le groupe de Dao prévoit de recenser et de classer les contenus par domaines, gastronomie, tourisme et culture, sous la forme d’un e-magazine, avec des liens menant vers les lieux concernés, afin que le public puisse suivre et approfondir les informations via Facebook ou Instagram.

Parallèlement à cela, l’équipe envisage de proposer des suggestions d’itinéraires d’expérience pour les touristes, en une, deux ou trois journées.

Pour Dao, le chiffre 100 n’est que symbolique, car les choses à essayer à Huê pourraient être bien plus nombreuses. L’idéal serait même 365, comme les 365 jours de l’année.

Comme le dit le slogan du journal, de la radio et de la télévision de Huê, "Huê est toujours nouvelle", ce qui signifie que la ville offre sans cesse quelque chose de nouveau à découvrir, non seulement à travers ses sites célèbres, mais aussi sa gastronomie, son architecture, ses villages de métiers artisanaux et ses expériences de vie.

Bien que le projet n’ait débuté qu’en décembre 2025, Dao affirme que la liste des 100 choses à faire à Huê est quasiment complète. Il souhaite toutefois transformer ces simples points en descriptions détaillées, accompagnées d’images et d’histoires.

À ce propos, Dao a également indiqué que la stratégie de promotion de l’image du jeune entrepreneur Hô Ngoc Son est très efficace.

Né en 1992, Son a mis en valeur son commerce de sandwichs Banh mi Ba Bu en imprimant un bulletin intitulé Ba Bu News, numéroté, que les clients peuvent lire pendant l’attente. On y trouve des informations sur Huê, des adresses pour manger, voyager ou se divertir.

Il s’agit d’une forme de connexion et de soutien mutuel entre les commerçants, à travers le partage d’informations.

C’est pourquoi, dans le cadre du projet "100 choses à faire à Huê", Dao souhaite que chacun puisse proposer ses propres suggestions, devenant ainsi un guide touristique local à sa manière.

Les efforts de Dao et de ses collaborateurs peuvent contribuer à faire de Huê un lieu qui ne soit pas seulement une destination de passage. Car tant qu’il y aura des personnes prêtes à raconter les histoires de Huê à travers leurs souvenirs et leur nostalgie, l’ancienne capitale offrira toujours aux visiteurs des raisons d’y revenir.

