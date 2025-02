Lancement du 2e concours de photos et de clips vidéos "La technologie avec le cœur"

L'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) et le Groupe de l'industrie militaire et des télécommunications (Viettel) ont conjointement lancé le 26 février à Hanoï le deuxième concours de photos et de clips vidéos sur le thème "La technologie avec le cœur - Technology with heart" .

>> Un jeune pianiste vietnamien remporte le premier prix au Concours international de Fujairah

>> Concours international de peinture "La vivacité du Vietnam"

Sous le thème « Créativité vietnamienne - La voie vers la prospérité », le prix vise à mettre en valeur les contributions importantes de la technologie dans la vie, à inspirer la créativité et à susciter la fierté des réalisations technologiques révolutionnaires du Vietnam.

Photo: VNA/CVN

En mettant en évidence les impacts transformateurs de la technologie dans divers domaines, le concours cherche à jeter les bases durables de la prospérité de la nation dans la nouvelle ère, à l'approche du 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam et du 40e anniversaire du processus de Renouveau. Il mettra en lumière des histoires significatives et émotionnelles à travers des photos et des vidéos capturant la vie quotidienne, au Vietnam et dans le monde entier.

Lors de la cérémonie de lancement, la directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, a déclaré que l’événement continuait à inspirer la créativité et la fierté des réalisations révolutionnaires de la technologie de marque vietnamienne.

L'initiative vise également à concrétiser les politiques du Parti et de l'État sur le développement révolutionnaire de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique nationale, créant ainsi une base solide pour la prospérité de la nation dans la nouvelle ère, a-t-elle dit.

Elle a exprimé son espoir que le concours créera un espace ouvert pour les journalistes, les photographes et les caméramans professionnels et amateurs pour favoriser de manière créative le développement de la science et de la technologie du pays.

Le prix sert d'activité pratique pour mettre en œuvre la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique du 22 décembre 2024, qui met l'accent sur les percées dans les domaines de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique nationale. Il témoigne également de la collaboration efficace entre VNA et VIETTEL.

Les candidatures doivent refléter : le développement technologique et productif qui améliore la productivité, la qualité des produits et la compétitivité nationale ; la technologie et la vie quotidienne qui démontrent comment la technologie aide les gens à vivre en harmonie avec la nature et apporte une meilleure qualité de vie ; les solutions et les réalisations de la transformation numérique nationale dans la construction du gouvernement numérique, de l'économie numérique et des citoyens numériques ; la technologie et la cybersécurité.

Le concours est ouvert à tous les citoyens vietnamiens, qu'ils soient au pays ou à l'étranger (à l'exclusion du personnel de VIETTEL). Chaque auteur peut soumettre un nombre illimité d'œuvres qui doivent être créées entre le 1er mai 2024 et le 30 juin 2025 et ne doivent pas avoir remporté de prix dans d'autres concours de photos et de vidéos.

Le concours comprend trois séries de prix pour des photos individuelles, des photos documentaires et des vidéos. Chaque série comprend un premier prix d'une valeur de 50 millions de dongs (plus de 1.900 dollars), deux deuxièmes prix d'une valeur de 40 millions de dongs chacun, trois troisièmes prix d'une valeur de 30 millions de dongs chacun et cinq prix d’encouragement d'une valeur de 10 millions de dongs chacun.

Le jury sélectionnera plusieurs œuvres qui seront exposées lors de la cérémonie de remise des prix. La période de soumission s'étend de la date de lancement jusqu'au 30 juin 2025. La cérémonie de remise des prix devrait avoir lieu en août 2025.

L'auteur doit accéder au site Web https://congnghetutraitim.com pour plus d'informations.

VNA/CVN