L'AN adopte six résolutions clés pour le développement du pays

Ce matin 27 juin, l'Assemblée nationale a approuvé six résolutions importantes qui façonneront le développement des infrastructures et le cadre légal du pays. Les résolutions comprennent des décisions cruciales sur les politiques d'investissement pour plusieurs projets d'envergure : l'autoroute Quy Nhon - Pleiku.

Photo : VNA/CVN

Le 4e périphérique de Hô Chi Minh-Ville ; les ajustements du projet d'autoroute Biên Hoà - Vung Tàu (première phase).

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a également approuvé des résolutions portant sur l'application expérimentale de mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de la ville de Hai Phong; l'approbation du règlement du budget de l'État pour l'année 2023; la mise en œuvre de la loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur l'organisation des tribunaux populaires, de la loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur l'organisation des parquets populaires et des lois procédurales et d’autres lois pertinentes.

L'autoroute Quy Nhon - Pleiku, qui s'étendra sur environ 125 km, représente un investissement total de 43.734 milliards de dôngs, soit environ 1,68 milliard de dollars. Sa mise en service est prévue pour 2029.

Quant au projet de 4e périphérique de Hô Chi Minh-Ville, il vise à développer un axe de transport stratégique reliant la région du Sud-Est à celle du Sud-Ouest et aux Hauts plateaux du Centre, facilitant ainsi la circulation des marchandises entre les zones industrielles, les zones urbaines et les ports maritimes ou aéroports. Elle ambitionne également de renforcer la connexion entre les centres urbains et les zones industrielles, favorisant l'intégration régionale et le développement socio-économique de la zone économique clé du Sud.

Contributions d'investisseurs privé

L'investissement total pour ce projet est estimé à plus de 120.413 milliards de dôngs, et sera financé par des capitaux provenant du budget de l'État ainsi que des contributions d'investisseurs privés.

Selon la résolution récemment approuvée, l'investissement total préliminaire pour la première phase du projet d'autoroute Biên Hoà - Vung Tàu s'élève à 21.551 milliards de dôngs. La résolution précise également que les ajustements préliminaires de l'investissement total, des indemnisations préliminaires, ainsi que des coûts de soutien et de réinstallation des projets composants, sont détaillés dans une annexe jointe.

Selon la résolution adoptée concernant le règlement du budget de l'État pour l'année 2023, les chiffres financiers sont désormais officiels : les recettes totales se sont élevées à 3.023.547 milliards de dôngs ; les dépenses totales ont atteint 3.176.154 milliards de dôngs ; le déficit budgétaire s'est chiffré à 291.564 milliards de dôngs, soit 2,83 % du PIB national.

VNA/CVN