"Voyage rouge" : la jeunesse chinoise et vietnamienne sur les traces de l'histoire commune

Les échanges humanistes constituent un pilier important des relations entre le Vietnam et la Chine. À l’occasion du 75 e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (18 janvier 1950), les deux Partis et les deux États ont proclamé 2025 l'"Année des échanges humanistes Vietnam - Chine". Les deux pays multiplient ainsi les initiatives et les activités culturelles et artistiques.

Pour cette année, annoncé par le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président Xi Jinping, le programme "Voyage rouge" invite la jeunesse vietnamienne à découvrir la Chine sur trois ans afin de mieux comprendre la valeur de l’esprit révolutionnaire et d’approfondir l’amitié de bon voisinage.

L'empreinte du Vietnam dans le cœur de la jeunesse chinoise

La 24e Rencontre d’amitié de la jeunesse Vietnam - Chine s’est tenue du 12 au 18 avril à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Quang Ninh, Ninh Binh et dans d’autres villes et provinces. Durant son séjour au Vietnam, la délégation de jeunes chinois a participé à de nombreuses activités d’échange et découvert les us et coutumes du pays, laissant une impression profonde sur la jeunesse des deux nations.

Huang Chenchen, enseignante à l’École de l’Union de la jeunesse communiste chinoise, s’est rendue au Vietnam pour la première fois à l’occasion de cette rencontre. Elle a assisté aux discours importants du secrétaire général du Comité central du PCC et président Xi Jinping ainsi que du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, sur l’amitié entre les jeunes des deux pays. Elle a également visité les sites touristiques et culturels des provinces de Quang Ninh et Ninh Binh, découvrant les coutumes et la richesse culturelle locales.

Elle a été particulièrement marquée par la diversité culturelle des minorités ethniques. "Le Vietnam accorde une grande importance à la protection et à la promotion de ces cultures, non seulement à travers les arts, mais aussi par ses politiques de développement", a-t-elle souligné, notant des similitudes avec les politiques chinoises de soutien aux étudiants issus de minorités.

La gestion du patrimoine naturel a également impressionné la délégation. Dans la baie de Ha Long, Huang Chenchen a salué une approche respectueuse : "Il n’y a pratiquement aucune interférence excessive liée au développement commercial, la baie a conservé sa beauté originelle. Nous sommes convaincus qu’il s’agit d’un don précieux de la nature à l’humanité".

Elle a aussi admiré la politique vietnamienne de préservation des grottes, qui évite l’usage de lumières colorées ou d’effets visuels afin de préserver au maximum leur aspect naturel. "Cela reflète le respect de l’homme pour la nature, une valeur partagée par la Chine et le Vietnam", a-t-elle ajouté.

Raviver la mémoire historique pour forger les idéaux

Le programme "Voyage rouge", destiné à la jeunesse des deux pays, vise à renforcer les liens d’amitié en revisitant leur histoire révolutionnaire commune, tout en se tournant vers l’avenir. Il constitue une "école historique vivante" qui encourage la jeune génération à développer un esprit de solidarité et un sens de responsabilité partagée pour la paix et le développement.

Nguyên Thi Phuong Hoa, ancienne directrice adjointe de l’Institut d’études chinoises de l’Académie des sciences sociales du Vietnam et rédactrice en chef adjointe de la Revue d’études chinoises, estime que le "Voyage rouge" illustre parfaitement la jeunesse des deux pays qui avance main dans la main vers une nouvelle étape.

"Je pense que les échanges de jeunes de cette année mettent davantage l’accent sur la sensibilisation et l’éducation, visant à approfondir la compréhension de l’amitié traditionnelle et des fondements sociaux des deux nations", a-t-elle déclaré.

Selon elle, les échanges entre jeunes se diversifient de plus en plus, passant des forums généraux à des sujets pratiques liés au rôle de la jeunesse dans le développement et l’innovation. Les échanges entre jeunes Vietnam-Chine se poursuivent sans interruption depuis 2000, même pendant la pandémie de COVID-19, grâce à des formats en ligne.

La première activité du "Voyage rouge" s’est déroulée en mai dernier à Guangxi, en Chine, sur les traces du Président Hô Chi Minh. Le parcours a conduit les jeunes vietnamiens et chinois à visiter des sites emblématiques : l’ancien hôpital Nanxishan, qui soignait les soldats vietnamiens, l’ancien siège du Viêt Minh, ou encore le Mémorial de l’École du Vietnam, retraçant le parcours de plus de 10.000 étudiants vietnamiens formés en Chine entre les années 1950 et 1970. Le voyage s’est poursuivi à Guangzhou, sur les lieux de formation des cadres révolutionnaires.

"Nous apprenons l’histoire de l’Oncle Hô depuis l’école primaire, mais c’est la première fois que je comprends de manière aussi concrète son parcours en Chine", a confié Hoàng Thi Bich Diêp, secrétaire adjointe du Comité de l’Union de la Jeunesse communiste Hô Chi Minh de l’École normale de Lang Son.

Les organisateurs ont intégré des visites de laboratoires de robotique ainsi que des présentations sur l’intelligence artificielle (IA) et les nouvelles technologies.

"La culture +rouge+ est un souvenir précieux, mais la jeunesse contemporaine doit se tourner vers l’avenir", a estimé Huang Chenchen.

Dao Huy Luc, directeur d’une start-up à Hai Phong, s’est montré optimiste : "Des entreprises chinoises du secteur de l’IA sont venues échanger avec nous. J’espère coopérer avec elles dans la logistique et d’autres domaines".

Participant au programme, Nguyên Tuân Thang a partagé que les jeunes chinois et vietnamiens partagent non seulement des souvenirs historiques, mais qu’ils imaginent aussi ensemble un avenir fondé sur la compréhension, le respect et la coopération. "C’est une base solide pour écrire ensemble un nouveau chapitre de l’histoire de l’amitié sino-vietnamienne", a-t-il conclu.

Pour illustrer avec éclat les histoires d’amitié et d’échanges entre la Chine et le Vietnam, la Radio-Télévision du Guangxi et la Radio la Voix du Vietnam (VOV) ont co-réalisé un documentaire en deux épisodes intitulé La Route du développement. Le film reflète pleinement la vision commune et la confiance ferme des deux peuples.

Dans le contexte de la mondialisation, le Vietnam et la Chine ont défini conjointement les échanges humanistes comme un pilier majeur de leurs relations bilatérales. Grâce à ces échanges, les deux peuples acquièrent une compréhension plus profonde de leurs histoires respectives, permettant à l’amitié sino-vietnamienne de s’enraciner dans le cœur des populations et de se transmettre de génération en génération.

