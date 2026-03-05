"L’âme russe dans le cœur du Vietnam" : un concert célébrant l’amitié russo-vietnamienne

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a assisté le 5 mars au soir à Hanoï, au programme d’échanges artistiques intitulé "L’âme russe dans le cœur du Vietnam".

L'événement est organisé conjointement par le ministère vietnamien de la Police et le ministère des Situations d’urgence de la Fédération de Russie à l’occasion de la visite de travail au Vietnam d’une délégation de ce ministère russe.

Photo / VNA/CVN

Étaient également présents entre autres le ministre vietnamien de la Police, le général Lương Tam Quang, ainsi que le ministre russe des Situations d’urgence Aleksandr Kurenkov.

Tenu au Palais de la Culture et de l’Amitié Vietnam - URSS à Hanoï, ce programme culturel et artistique a constitué une nouvelle occasion de mettre en valeur la coopération et les liens d’amitié profonds entre le Vietnam et la Fédération de Russie, ainsi qu’entre les peuples des deux pays.

Le programme a réuni plusieurs ensembles artistiques de premier plan des forces armées des deux pays, notamment l’Orchestre symphonique du Ministère des Situations d’urgence de Russie, l’Orchestre d’harmonie du Commandement de la police mobile du Vietnam et le Théâtre de chant et de danse de la Police populaire du Vietnam.

Structuré en trois parties, le spectacle s’est ouvert par une prestation de bienvenue de l’Orchestre d’harmonie du Commandement de la police mobile relevant du ministère vietnamien de la Police. La première partie a été consacrée à des œuvres musicales russes interprétées par l’Orchestre symphonique du Ministère russe des Situations d’urgence, avec la participation d’artistes tels que Mariya Kondratieva et Anton Lisichenko.

La deuxième partie a été assurée par les artistes du Théâtre de chant et de danse de la Police populaire du Vietnam, qui ont présenté des mélodies imprégnées de l’identité culturelle vietnamienne, ainsi que plusieurs chansons russes bien connues du public vietnamien, telles que "Soir au port" et "Le Rossignol", interprétées par les chanteurs Bảo Yến et Khắc Tiệp.

La troisième partie a été consacrée à des performances communes d’artistes vietnamiens et russes, illustrant l’harmonie et l’esprit de solidarité entre les deux peuples. Ces échanges artistiques ont constitué un symbole vivant de l’attachement, du partage et de la coopération culturelle entre le Vietnam et la Russie, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle entre leurs peuples.

Le programme s’est achevé par un chœur réunissant les artistes des deux pays autour de deux chansons emblématiques, "Le drapeau de ma Patrie" et "L’Armée de défense nationale", réaffirmant l’esprit de solidarité et les liens étroits entre les deux nations.

Ces dernières années, le Vietnam et la Russie maintiennent leur partenariat stratégique intégral, fondé sur une amitié traditionnelle et une confiance mutuelle. Outre la coopération dans les domaines politique, économique et de la défense-sécurité, les échanges culturels et artistiques, en particulier dans le domaine musical, se multiplient à travers l’organisation régulière d’événements contribuant à renforcer la compréhension et l’amitié entre les peuples des deux pays.

Par ailleurs, grâce aux activités diplomatiques menées dans divers domaines, la coopération entre le Ministère vietnamien de la Police et le Ministère russe des Situations d’urgence a enregistré ces dernières années de nombreux résultats concrets, notamment dans la prévention et la gestion des situations d’urgence, la lutte contre les incendies, les opérations de sauvetage et de secours, ainsi que dans l’échange d’expériences, la coopération en matière d’équipements et de technologies, la formation des ressources humaines et la promotion de la transformation numérique.

VNA/CVN