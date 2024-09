Les humanitaires de l'ONU s'alarment de l'escalade de la violence au Liban

Les humanitaires de l'ONU ont été alarmés mardi 24 septembre par l'escalade de la violence de part et d'autre de la Ligne bleue entre Israël et le Liban, des centaines de personnes ayant été tuées.

Le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a indiqué que la responsable intérimaire des secours de l'organisation mondiale, Joyce Msuya, s'est dite profondément attristée par la mort de deux collègues de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) lors des hostilités de lundi 23 septembre.

"Au nom de tous les membres du HCR, nous présentons nos sincères condoléances à leurs familles, amis et collègues", a déclaré Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, ajoutant que les frappes aériennes israéliennes au Liban ne cessent de faire des centaines de victimes civiles.

L'OCHA a noté que les chiffres du gouvernement montrent que plus de 25.000 personnes se trouvent déjà dans 130 sites d'abris collectifs nouvellement ouverts.

"La situation est fluide et les Nations unies travaillent avec les autorités nationales et les partenaires pour suivre et enregistrer les personnes nouvellement déplacées", selon les humanitaires.

Le bureau a ajouté que ces déplacements s'ajoutent aux plus de 110.000 personnes forcées de quitter leur foyer depuis octobre 2023. "Les Nations unies et leurs partenaires travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement libanais pour évaluer les besoins et soutenir la réponse", a affirmé l'OCHA.

Le bureau a signalé que le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) avait livré 100 tonnes de fournitures médicales d'urgence aux hôpitaux confrontés à de graves pénuries et s'est engagé à en envoyer davantage. L'UNICEF s'est également préparé à fournir de la nourriture, de l'eau et des fournitures essentielles telles que des matelas et des kits d'hygiène aux familles déplacées.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) s'est dit prêt à servir quotidiennement des repas chauds à 100.000 personnes dans des abris collectifs. Cependant, l'OCHA a souligné que les organisations humanitaires ont besoin de 170 millions d’USD pour poursuivre leurs efforts d'aide à la population libanaise.

"Nous demandons à toutes les parties impliquées dans ce conflit d'honorer leurs responsabilités en matière de protection des civils et des infrastructures civiles et d'assurer la sûreté et la sécurité de l'ensemble du personnel et des biens de l'ONU et des organisations humanitaires", a-t-il rappelé.

Xinhua/VNA/CVN