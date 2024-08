L'ambassade du Vietnam conseille la communauté vietnamienne en Israël sur les mesures de sécurité

Dans un communiqué, l'ambassade a déclaré que les Forces de défense israéliennes (FDI) ont mené une attaque aérienne sur la capitale libanaise Beyrouth le 30 juillet (heure locale), ciblant le commandant militaire supérieur du Hazbollah, Fuad Shukr, qui aurait été responsable de l'attaque à la roquette dans la ville de Majdal Shams, sur les hauteurs du Golan occupées par Israël.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les conseils régionaux de Haute Galilée ont demandé à ses résidents de rester à proximité des salles sécurisées et de réduire les déplacements et les rassemblements.

Dans ce contexte, l'ambassade recommande à la communauté vietnamienne de suivre de près les mises à jour des médias locaux prestigieux, de limiter l'accès aux zones non sécurisées et risquant d'être attaquées par le Hezbollah, particulièrement au Nord d'Israël. Il est crucial de conformer strictement aux mesures de sécurité prescrites par les administrations locales et de préparer de manière proactive des plans pour assurer leur sécurité et celle de leurs proches. La communauté vietnamienne doit rester en contact régulier avec l'ambassade.

L’ambassade a demandé à la communauté de rester en contact régulier avec l’ambassade et de rechercher de l’aide et des informations si nécessaire via les lignes d’assistance de protection des citoyens +972 55 50 25 616, +972 52 72 74 248 et +972 50 99 40 889, ou par e-mail giooctv.mofa@gmail.com, anhnguyen.mofavn@gmail.com et ductrivu.mofa@gmail.com.

En cas d'urgence ou pour rechercher de l'aide, l'ambassade recommande aux citoyens de contacter ses représentants via les lignes d’assistance de protection des citoyens: Trân Van Gioc, premier secrétaire, téléphone +972 55 50 25 616, email : giooctv.mofa@gmail.com ; Nguyên Thuy Anh, deuxième secrétaire, téléphone +972 52 72 74 248, email : anhnguyen.mofavn@gmail.com ; Vu Duc Tri, attaché, téléphone +972 50 99 40 889, email : dutrivu.mofa@gmail.com.

VNA/CVN