L'ambassadrice du tourisme du Vietnam en France renommée

Lors de la cérémonie de décision de nomination, tenue jeudi 25 juillet à Paris, le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, a apprécié que le projet "Maison vietnamienne", une initiative d'Anoa Suzanne Dussol Perran, ait laissé de bonnes impressions dans le domaine de la culture et du tourisme.

Les contributions importantes de l'ambassadeur ont aidé le tourisme vietnamien et français à continuer de se développer ces dernières années, a-t-il déclaré.

Il a également exprimé son espoir qu'Anoa Suzanne Dussol Perran continuera à accompagner le ministère sur la nouvelle voie visant à contribuer au développement de la coopération touristique entre les deux pays, ainsi qu'entre le Vietnam et l'Europe.

Il a exhorté Anoa Suzanne Dussol Perran à présenter le Vietnam à ses amis étrangers afin d'atteindre l'objectif national d'accueillir 18 millions de touristes internationaux en 2024.

Nguyên Van Hùng a présenté au Centre culturel vietnamien en France les livres Quelques questions théoriques et pratiques sur le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam et Construction et développement d'une culture vietnamienne avancée et imprégnée de l'identité nationale du secrétaire général du Comité central du Parti, Nguyên Phu Trong.

Un autre livre intitulé Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam - Thousand Years of Viet Nam National Civilization (Mille ans de civilisation nationale vietnamienne), offrant un aperçu concis et complet du patrimoine culturel et des trésors de la nation à travers diverses périodes historiques, a également été remis au centre.

Le ministre Nguyên Van Hùng a exprimé son espoir qu'à travers ces livres, le Centre culturel vietnamien en France pourra faire découvrir l'héritage inestimable du Vietnam aux amis internationaux, ce qui reflète également la mémoire vivante du bien-aimé secrétaire général du Parti.

À cette occasion, le ministre Nguyên Van Hùng, a remis l'insigne "Pour la cause de la culture, des sports et du tourisme" à l'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang pour ses contributions notables à la promotion de la coopération multiforme entre le Vietnam et la France, ainsi qu'au développement de la culture, des sports et du tourisme du Vietnam pendant ses trois années de mandat.

VNA/CVN