Air India annule les vols à destination et en provenance de l'Arabie saoudite jusqu'au 20 octobre

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|Un avion d'Air India à l'aéroport de Mumbai (Inde).
|Photo : AFP/VNA/CVN
Cette décision a été prise en raison de la situation en Arabie saoudite, a indiqué la compagnie aérienne.
"Nous suivons de près les développements et évaluons en permanence la situation afin de garantir une reprise sûre des opérations", a déclaré la compagnie dans un communiqué.
Auparavant, Air India et sa filiale à bas coûts Air India Express avaient annulé leurs vols vers l'Arabie saoudite jusqu'au 17 octobre.
La compagnie a indiqué que les passagers touchés par ces annulations se verraient offrir un remboursement intégral.
Xinhua/VNA/CVN