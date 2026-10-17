Air India annule les vols à destination et en provenance de l'Arabie saoudite jusqu'au 20 octobre

Air India a annoncé vendredi 16 octobre l'annulation de tous ses vols à destination et en provenance des villes saoudiennes de Riyad, Dammam et Djeddah jusqu'au 20 octobre.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Cette décision a été prise en raison de la situation en Arabie saoudite, a indiqué la compagnie aérienne.

"Nous suivons de près les développements et évaluons en permanence la situation afin de garantir une reprise sûre des opérations", a déclaré la compagnie dans un communiqué.

Auparavant, Air India et sa filiale à bas coûts Air India Express avaient annulé leurs vols vers l'Arabie saoudite jusqu'au 17 octobre.

La compagnie a indiqué que les passagers touchés par ces annulations se verraient offrir un remboursement intégral.

Xinhua/VNA/CVN