Lac Hoàn Kiêm : Hanoï projette un vaste réaménagement

La municipalité de Hanoï propose un investissement de 22.229 milliards de dôngs pour réaménager l’espace autour du lac Hoàn Kiêm, avec notamment la création d’une vaste esplanade et d’un centre commercial souterrain. Le projet devrait être achevé en 2029.

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Photo : Service de la construction de Hanoï/CVN

Le Comité populaire de Hanoï a proposé un projet de rénovation et de réaménagement de l’espace autour du lac Hoàn Kiêm, pour un investissement préliminaire de 22 229 milliards de dôngs (environ 860 millions de dollars). Les travaux devraient s’achever en 2029. Le projet vise à élargir les espaces publics et à relier le lac aux sites culturels et historiques du centre de la capitale.

Le 27 octobre, le Comité populaire municipal a soumis au Conseil populaire de Hanoï le Document N°435/TTr-UBND, sollicitant l’approbation de principe de l’investissement et la désignation de l’investisseur pour ce projet, qui sera réalisé dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP), sous forme de contrat de construction-transfert (BT).

Situé dans les quartiers de Hoàn Kiêm et de Cua Nam, le projet prévoit la création d’une vaste esplanade reliant directement le lac Hoàn Kiêm à la place de la Révolution d’Août, à l’Opéra de Hanoï, au Musée national d’Histoire et aux espaces environnants. Il comprend également la réorganisation de la circulation et des espaces souterrains, la préservation et la valorisation du patrimoine, ainsi que le développement d’activités culturelles et de services adaptés.

Le projet comprend trois composantes. La première concerne la libération des terrains sur une superficie proposée d’environ 30,82 hectares. Avec un coût préliminaire de 9.924 milliards de dôngs, elle sera entièrement financée par le budget municipal et mise en œuvre par le Comité populaire du quartier de Hoan Kiem.

La deuxième concerne la construction d’un centre commercial souterrain de quatre niveaux sous les parcs et les esplanades situés à l’est et au nord du lac. Son coût prévisionnel s’élève à 4.611 milliards de dôngs. L’investissement sera assuré par la société par actions Sun Capital Real Estate.

La troisième prévoit la construction de nouveaux ouvrages et le réaménagement paysager des abords du lac, notamment la reconstruction du siège du Comité populaire municipal, la rénovation du siège du Conseil populaire et l’aménagement paysager de la zone sud-est du lac. D’un coût estimé à 7.694 milliards de dôngs, elle sera également réalisée par Sun Capital Real Estate dans le cadre d’un contrat BT.

En contrepartie, la municipalité prévoit de rémunérer l’investisseur par l’attribution de terrains, combinée au budget public et aux revenus tirés de l’exploitation locative des espaces souterrains de la deuxième composante. Une autre option consiste à mobiliser les recettes budgétaires issues de la mise aux enchères des droits d’utilisation des terrains et des biens publics.

Six réserves foncières, totalisant environ 7,31 hectares et évaluées provisoirement à 4.878 milliards de dôngs, sont envisagées à cette fin. Elles se situent notamment rue Tràng Tiên, de part et d’autre de la poste, dans les rues Tang Bat Hô, Lê Thanh Tông et Hai Bà Trung, ainsi que dans la commune de Dông Anh.

VNA/CVN