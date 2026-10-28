Des fauteuils roulants pour offrir une seconde vie aux animaux handicapés

Dans la province de Lâm Đồng, un couple a fait de l’aide aux animaux handicapés son combat quotidien. Grâce à des équipements conçus sur mesure et à un réseau d’adoption, il s’efforce de leur rendre leur autonomie et de leur offrir un foyer où ils seront aimés.

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Photo : NVCC/CVN

Créé en 2019, le centre Forever WheelChair s’est donné pour mission de recueillir les chiens et les chats abandonnés ou paralysés et de leur offrir une nouvelle chance grâce à des fauteuils roulants conçus sur mesure. Au fil des années, Trần Anh Thư et Oscar Fernando Ruiz Bonilla ont perfectionné leurs équipements et développé leurs activités de sauvetage.

Insatisfait de la qualité des fauteuils roulants disponibles sur le marché, Oscar, issu du secteur financier, a décidé de concevoir lui-même des dispositifs mieux adaptés à la morphologie des animaux. Pour acquérir les compétences nécessaires, il s’est formé en autodidacte à l’anatomie canine et féline, à l’impression 3D et à la mécanique.

Selon Trần Anh Thư, chaque fauteuil roulant est ajusté en fonction du poids et de la taille de l’animal. Les équipements sont notamment fabriqués en PLA, un matériau couramment utilisé pour l’impression 3D. Ce choix vise aussi à limiter les dommages causés lorsque les animaux mordillent ou détériorent leur fauteuil, afin d’en prolonger la durée de vie et de réduire les déchets plastiques.

"Pour fabriquer un fauteuil roulant adapté à chaque animal, il faut d’abord comprendre ce qu’il veut et ce dont il a besoin", explique-t-elle.

Le centre prend actuellement soin de plus de 130 chiens, dont la plupart ont été abandonnés ou recueillis alors qu’ils souffraient de paralysie. Malgré les traitements et les soins prodigués, certains ne récupèrent qu’une partie de leurs capacités motrices.

Photo : NVCC/CVN

Face à cet afflux d’animaux, Trần Anh Thư a parfois dû suspendre temporairement les nouvelles admissions, faute de moyens suffisants pour garantir à chacun des conditions de vie satisfaisantes. Le centre privilégie ainsi une approche responsable : aucun nouveau chien ou chat n’est accueilli tant que l’équipe n’est pas certaine de pouvoir lui assurer des soins appropriés et un environnement stable.

Trouver une famille pour leur offrir une seconde chance

Malgré le dévouement de l’équipe, Trần Anh Thư espère trouver un foyer pour chacun des animaux recueillis. "Au centre, il nous est difficile de nous occuper de chaque animal aussi attentivement que dans une famille. Comme ils sont nombreux, ils ne peuvent pas bénéficier de la même attention personnalisée que s’ils avaient leur propre maître", confie-t-elle.

Photo : NVCC/CVN

L’adoption d’un chien paralysé représente toutefois un défi particulier. Prendre soin d’un chien demande déjà du temps et de l’attention ; lorsqu’il est handicapé, cela exige davantage de patience, de disponibilité et d’engagement.

Animée par son amour des animaux, Võ Anh Đào, 53 ans, originaire de la province de Vĩnh Long, a pris contact avec Forever WheelChair et adopté deux chiens du centre, Emily et Cookies.

Malgré leurs handicaps, les deux animaux bénéficient désormais de toute l’affection et des soins attentifs de leur nouvelle maîtresse. "Le plus beau dans l’adoption, ce n’est pas d’avoir accompli quelque chose d’extraordinaire pour ces chiens et ces chats. C’est de savoir qu’ils n’auront plus à errer dans les rues ni à vivre entassés dans un refuge. Après une période d’incertitude, ils ont désormais un foyer, quelqu’un qui les aime et qui prend soin d’eux", témoigne-t-elle.

Outre Emily et Cookies, Võ Anh Đào a également recueilli deux autres chiens, dont l’un est aveugle et l’autre paralysé des deux pattes arrière.

Elle fait partie des personnes que le centre met en relation avec des animaux abandonnés ou paralysés afin de leur permettre de trouver une nouvelle famille. Grâce à la générosité de ces adoptants et à l’engagement quotidien d’Oscar et de Trần Anh Thư, de nombreux chiens et chats handicapés peuvent ainsi commencer une nouvelle vie.

Leur travail ne peut certes pas effacer le handicap des animaux, mais il leur permet de retrouver une certaine mobilité, de bénéficier de soins adaptés et, surtout, de connaître l’affection d’un foyer. Autant de moyens de leur offrir une seconde chance, malgré les séquelles des épreuves qu’ils ont traversées.

Câm Sa/CVN